Ce tip de cadeți recrutează marile companii de navigație?

Cine îi poate garanta vreunui student faptul că, după absolvirea facultății, va găsi un loc de muncă în specialitatea pentru care s-a pregătit? Nimeni. Țara e plină de vânzători, chelneri, recepționeri, taximetriști ori bodyguarzi cu diplome de drept, economie, filosofie, agronomie, jurnalism ori științe pedagogice, în buzunar.Mulți au ratat angajarea pe un post adecvat pregătirii întrucât nu au putut răspunde afirmativ la întrebarea: „Aveți experiență?” De unde să aibă așa ceva când „practica în producție”, din timpul facultății, fie a fost organizată superficial, fie n-a existat?Situația din învățământul marinăresc diferă în multe privințe de alte domenii universitare. Universitățile maritime pregătesc forță de muncă pentru flotele străine, iar shipping-ul internațional are reguli, constrângeri și exigențe specifice, diferite de ale activităților de la uscat. Spre exemplu, formarea și practica viitorilor ofițeri de marină, brevetarea, promovarea și reconfirmarea lor pe funcție sunt reglementate strict prin Convenția internațională STCW.Dacă un absolvent de studii economice poate fi angajat pe post de contabil fără să aibă o zi de practică, în schimb un absolvent de la marină nici măcar nu se poate prezenta la examenul pentru brevetul de ofițer, dacă nu a efectuat stagiul obligatoriu, la bordul unei nave.Dar pe mare, ca și pe uscat, locurile de practică nu prisosesc. Dimpotrivă, sunt mai puține decât numărul doritorilor. Pe de altă parte, stagiile de practică ale cadeților sunt costisitoare. Ele înseamnă obligații și responsabilități în plus pentru armatori, costuri cu salariile, asigurările, hrana, igiena și securitatea muncii, transportul la navă și repatrierea. Din acest motiv, angajatorii din shipping sunt deosebit de exigenți și selectivi, când e vorba să investească în formarea viitorilor ofițeri.★ ★ ★Săptămâna trecută, m-am întâlnit cu șase studenți ai Universității Maritime din Constanța, din anii terminali, care și-au efectuat parțial sau în totalitate stagiul de cadet, la companii de navigație puternice, renumite pe plan internațional: Dănuț - Valentin Luca, la compania niponă NYK Shipmanagement; Florin - Alexandru Anghel și Mihai Alupoaie, la compania germană Peter Dohle; Robert - Ionuț Dinu, la compania Eastern Pacific; Cosmin Manuel Condulimazi și Laurențiu Andrei Condurache, la compania Maersk Tankers.Cinci dintre ei au fost recrutați din facultate, de către angajatori. Al șaselea a bătut pe la ușile companiilor de crewing vreme de un an, până să obțină îmbarcarea.Toți au trecut printr-o selecție extrem de riguroasă, cu mai multe teste și interviuri. Angajatorii au dorit să cunoască totul despre ei: ce aptitudini intelectuale și ce nivel de pregătire de specialitate au, dacă stăpânesc limba engleză, care sunt trăsăturile lor de personalitate și dacă își doresc, cu adevărat, să devină navigatori.În timpul practicii pe mare, cei șase studenți au muncit în mijlocul unor echipaje internaționale. S-au adaptat la regulile stricte ale vieții de pe navă, la exigențele impuse de ierarhie și la rigorile programului de muncă. Au făcut de cart, alături de ofițeri, au participat la supravegherea încărcării și descărcării navelor în porturi, dar au muncit și pe covertă. Au executat lucrări de mentenanță, au vopsit și mațagonit ca marinarii de rând.Pe parcursul practicii au fost îndrumați, supravegheați și evaluați, iar la final au obținut calificative bune. Toți au avut parte de contracte de muncă, de salarii și asigurări. Experiența fiecăruia dintre ei este consemnată pe pagina on-line a ziarului nostru, la adresa www.cugetliber.ro, secțiunea economie.★ ★ ★L-am întrebat pe Cornel Panait, rectorul Universității Maritime din Constanța: Câți absolvenți ai UMC reușesc să efectueze stagiul de cadet și cum îi ajută universitatea în această privință?„În domeniul învățământului de marină, numărul anual de absolvenți nu este relevant - a declarat rectorul. Mulți studenți nu sunt absolvenți pentru că nu reușesc să își completeze perioada de practică. De multe ori, momentul examenelor îi găsește la bordul navelor. În schimb, pot să vă spun că, începând cu data de 1 octombrie 2017 până la 1 februarie 2018, un număr de 106 studenți au fost pe mare, în stagiul de practică. În acest moment, 61 de cadeți sunt la bordul navelor. Este un lucru extraordinar, sunt cifre încurajatoare pentru tinerii care vor să se pregătească pentru cariera de ofițer de marină.Mai puțini studenți reușesc să plece pe mare prin propriul efort. Aceasta presupune să bați la ușa tuturor firmelor de crewing din Constanța, care, eventual îți vor organiza un interviu cu firma armatoare.Nu văd motivul ca studenții să facă acest lucru. Universitatea are un departament special, de consiliere profesională, al cărui obiectiv este să-i trimită pe studenți în stagiile de practică. Sunt trei angajați care se ocupă cu această problemă. Ei țin legătura permanentă cu 27 de companii de crewing. În momentul în care acestea au nevoie de cadeți, universitatea este imediat informată. Mai departe, anunțurile sunt difuzate prin sistemul intern de afișare și prin poșta electronică. Într-un cuvânt, oferta companiilor de crewing ajunge, instantaneu, la studenți.Dar trebuie precizat că nu orice student este eligibil să meargă la bordul unei nave. Candidații trebuie să-i demonstreze armatorului că sunt oamenii de care el are nevoie, că au anumite trăsături de personalitate, cunoștințe de specialitate și stăpânesc limba engleză.Universitatea nu generează locuri de practică pentru cadeți, dar facilitează accesul tinerilor pe mare, iar introducerea studenților în programele Erasmus și Erasmus Plus îi face mai atractivi, din punct de vedere financiar, pentru armatori“.