Ce spune Jeffrey Franks despre reîntregirea salariilor

Ştire online publicată Joi, 22 Martie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Jeffrey Franks a declarat aseară la Money Channel că se aștepta să se ajungă la presiuni în an electoral și a explicat că reîntregirea salariilor din sistemul public este împiedicată de legea responsabilității fiscale, scrie hotnews.ro."În această lege sunt o serie de prevederi. Vorbim de suma totală cheltuită cu salariile din sectorul public și aceasta nu trebuie să fie modificată. La nivelul numărului de angajați din sistemul public vedem scădere. Atunci am vedea o scădere a cheltuielilor. Exista spațiu limitat pentru a avea o creștere modestă a salariilor", a precizat Franks.Oficialul FMI a semnalat și faptul că programul de privatizari lasă de dorit. Săptămâna viitoare, a spus Franks, statul se pregătește să vândă CupruMin, obiectiv care nu constituie "principala țintă" a programului FMI.El a adăugat că FMI nu va permite un nou esec, după modelul Petrom. "Comparativ cu propunerile anterioare, procesul de privatizare a mers mult mai încet decât am sperat.(...) Este extrem de important ca ofertele de privatizare inițiale să fie făcute foarte atent și calculate foarte bine din punct de vedere al prețului, caracteristicilor ofertei să fie de succes(...) Nu vrem să se repete episodul cu Petrom de anul trecut", a declarat Franks.