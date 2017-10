Ce spun specialiştii despre noul Cod Civil

Ce spun specialiștii despre noul Cod Civil

Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța (CCINA), în parteneriat cu Baroul Constanța, a organizat sâmbătă conferința „Noul Cod Civil. Impli-cațiile acestei legi fundamentale asupra contractelor comerciale. Soluții juridice și aplicații practice”. Zeci de avocați, juriști, dar și contabili au participat la discuții. Temele dezbătute au adus în prim plan cele mai importante aspecte, consecințe, modificări din noul Cod Civil.v v vSpecialiștii atenționează că noul Cod Civil va determina aglomerarea instanțelor. Iată cum a explicat Florentin Țuca - avocat asociat, Țuca Zbârcea & Asociații acest lucru: „Noul Cod Civil este vădit mai mare decât vechiul cod. În al doilea rând, noutatea în sine a regle-mentării, care va crea probleme de interpretare a clauzelor. Sunt instituții noi care au fost introduse, sunt principii noi, sunt reguli de procedură noi ce sunt susceptibile să conducă la majorarea volumului de activitate de pe rolul instanțelor”.Potrivit acestuia, noul Cod nu este tocmai unul „perfect”. „Un exemplu de scăpare, mecanismul de vânzare al lucrului altuia. După părerea mea, reglementarea nu este tocmai riguroasă“, a precizat Florentin Țuca.Marin Voicu, doctor în drept, profesor universitar de drept comer-cial, maritim și comunitar, a vorbit sâmbătă despre noul Cod Civil și patrimoniul societăților comerciale. „Se definește patrimoniul într-o manieră apropiată concepției moderne, europene. În fapt, lucrurile erau așezate și în practică, dar nu aveam o definiție legală și o structu-rare modernă a acestui concept“, a explicat Marin Voicu.v v vCornel Popa - avocat asociat, Țuca Zbârcea & Asociații a abordat o temă ceva mai sensibilă, „Intervenția instanțelor în raporturile contractuale”. „Dacă până acum părțile erau obișnuite ca rezultatele unei negocieri să fie consemnate în scris, și contractul se spunea că are forță obligatorie, și în momentul în care se ajungea în instanță cu un litigiu contractul nu putea fi modificat - se putea doar pronunța o hotărâre prin care se acordau daune, sau se desființa contractul, după caz - în viitor, pe noul cod civil, lucrurile vor fi diferite. De ce? pentru că instanța va putea interveni inclusiv la nivelul redactării contractului, poate pronunța hotărâri de completare a contractului, de adaptare a contractului”, a explicat Cornel Popa.Iată ce spune și decanul Baroului Constanța, Gabriel Cornel Grigore: „Ceea ce este foarte important și comentat este faptul că noul cod civil adună sub aceeași pălărie, cum se spune, mai multe ramuri de drept și chiar se discută despre dispariția unor ramuri de drept și includerea lor în dreptul civil. Un impact foarte mare îl are dreptul familiei și dreptul comercial. Se discută încă despre supraviețuirea sau nu a acestor două ramuri de drept civil. Sunt implicații foarte serioase din punct de vedere practic în ceea ce privește raporturile comerciale și raporturile dreptului de familie”.