Ce-şi pun în coş constănţenii la supermarket

Ce-și pun în coș constănțenii la supermarket

Puțin peste 60 la sută din cumpărăturile constănțenilor din supermarketuri reprezintă produse alimentare. În rest, ei cumpără tutun, produse pentru bebeluși, de îngrijire a casei și cosmetice, potrivit unui studiu recent, realizat în cele mai mari zece județe din țară. Studiul a analizat vânzările rețelelor de retail Carrefour, Cora, Mega Image, Penny Market, Metrou, Profi, Billa și Inmedio din județele Bacău, Timiș, Sibiu, Ilfov, Iași, Brașov, Prahova, Cluj, Constanța și din București, în primele nouă luni ale anului.La nivel național, în perioada analizată, media ponderii deținute de alimente în coșul de cumpărături al românilor a fost de 68,6%, a tutunului de 9%, a produselor nealimentare (haine, jucării, cărți, electronice și electrocasnice, articole pentru casă, etc.) de 11% și a produselor pentru bebeluși, pentru îngrijirea casei și cosmetice de 11,3%.În prima parte a clasamentului, cu ponderi peste medie la alimente se regăsesc locuitorii din Bacău (68,2%), București (68,3%), Brașov (68,3%) și Prahova (68,9%). La polul opus, locuitorilor din județul Sibiu li se alătură cei din Iași, în coșul cărora alimentele reprezintă 65,2%, clujenii cu 65,5%, locuitorii din Ilfov, cu 67,1%, și cei din Constanța, cu 67,8%.Sibienii dețin locul fruntaș la categoria tutun, care are o pondere de 13,9% în cumpărături, mai mult decât produsele nealimentare sau cele de îngrijire a casei și cosmetice. Sibiul este urmat în acest clasament de Ilfov - 11,5%, Prahova - 10,5%, Timiș -10,1%, Constanța - 10%, Bacău - 9,7% și Cluj - 9,8%. Locuitorii din Brașov sunt cei care alocă cei mai puțini bani pentru produsele din tutun, respectiv 7%. De asemenea, tutunul are o pondere sub 9% și în coșul de cumpărături al populației din Iași - 7,3% și București - 8,9%.Produsele nealimentare au cea mai mare pondere în coșul locuitorilor județului Iași - 15,4%, dar și în cel al populației din Cluj - 13,3%, Brașov - 13%, Sibiu - 11,9%, Constanța - 11,8% și București - 11%. Locuitorii din Prahova alocă cel mai mic buget pentru produsele nealimentare, de 9,8%, ponderi sub medie înregistrându-se și în Bacău - 10,9% și Timiș - 10,8%.Pentru produsele pentru bebeluși, de îngrijire a casei și cosmetice, locuitorii din Iași alocă 12% din coșul de cumpărături, fiind urmați de cei din Capitală - 11,9%, Brașov - 11,7%, Bacău - 11,5% și Cluj - 11,4%.La polul opus se află locuitorii județului Timiș, în coșul cărora produsele de pe acest segment dețin o pondere de doar 9%. Ponderi sub media la această categorie se înregistrează în Prahova - 10,8%, Sibiu - 10,5%, Constanța - 10,5% și Ilfov - 10,1%.