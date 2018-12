Ce se întâmplă cu taxa auto? "Să nu plângem după zeci de milioane de euro…"

Nicio variantă a noii contribuții care urma să înlocuiască taxa auto nu a fost găsită până la ora actuală, iar până la găsirea unei formule finale va mai dura, a declarat, ieri, într-o conferință de presă, ministrul Mediului, Grațiela Gavrilescu, citată de Agerpres.„Trebuie să facem noi calcule în așa fel încât să nu plângem după aceea de zeci de milioane de euro. Până la această oră, o formă care să fie agreată, fără niciun dubiu, care să nu aibă repercusiuni mari asupra noastră a tuturor nu s-a găsit. Deci, nu am găsit varianta optimă care să poată să confere, cumulate, toate plângerile și să nu avem nicio problemă din punct de vedere juridic.În al doilea rând, ne dorim ca acea contribuție sub deviza «Poluatorul plătește» să nu aibă o amprentă financiară importantă asupra noastră. Nu avem o variantă finală, pentru că avem un cumul de calcul care nu este gata. Când începem să lucrăm în sistemul matematic, apar și alte variante și constați că trebuie să reiei calculele de la capăt. Noi am crezut că putem finaliza o variantă până la finalul anului, dar nu am putut. Nu vă mai pot promite un orizont de timp, legat de acest subiect, vă spun sincer. O să mai dureze”, a spus ministrul Gabriela Gavrilescu.Recent, ministrul Mediului a susținut că forma finală a unei noi taxe de poluare va fi găsită până la sfârșitul lui 2018, cel târziu până de Crăciun, iar de la începutul anului viitor vom ști exact ceea ce avem de făcut, poate cu o perioadă de tranziție până la 31 martie 2019. Gavrilescu a precizat, atunci, că la noua taxă de poluare specialiștii care lucrează iau în calcul nu numai norma de poluare, capacitatea cilindrică, ci toate componentele.De asemenea, noua taxă ar urma să aibă la bază studii și măsurători făcute de Agenția Națională de Protecția Mediului, de Institutul Național de Sănătate Publică, dar și cu ajutorul specialiștilor din industria autovehiculelor și de la Registrul Auto Român (RAR).Taxa auto pentru autovehicule la prima înmatriculare a fost introdusă pentru prima dată la 1 ianuarie 2007, imediat după aderarea României la Uniunea Europeană. La acea vreme, taxa de primă înmatriculare se calcula în funcție de trei variabile: vechimea mașinii, tipul de catalizator (euro) și capacitatea cilindrică a mașinii.Pe 19 februarie 2009, taxa de poluare auto a fost modificată, iar Guvernul a scăzut valoarea acesteia cu o treime. De la 1 ianuarie 2012, taxa auto a devenit obligatorie atât la reînmatricularea mașinilor înregistrate în România înainte de 1 ianuarie 2007, cât și pentru cei care aduceau mașini din Vest. Începând cu 30 ianuarie 2012, taxa este suspendată până la 31 decembrie 2012, iar persoanele care plătiseră deja urmau să primească banii înapoi.