Ce se întâmplă cu piaţa auto? Cifrele arată dezastruos

Ce se întâmplă cu piața auto? Cifrele arată dezastruos

Constănțeanul de rând și-a luat adio de la gândul că și-ar mai putea permite să-și cumpere o mașină nouă, „cu banii jos”. Anul acesta, procentul de autoturisme care au fost înmatriculate pentru prima dată la Constanța nu prea a mai sărit de 15, cel mult 18% (în lunile foarte bune!) din total. Mașinile vechi se cumpără însă pe bandă rulantă, sărind, de regulă, de cifra de 500, lunar.Nici situația de la nivel național nu arată mai bine. În luna iunie au fost înmatriculate doar puțin peste 5.700 de vehicule noi, cu aproximativ 39% mai puține față de iunie 2012, arată datele Direcției Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV). În ceea ce privește strict autoturismele noi, numărul nici măcar nu a ajuns la 4.000, așadar scăderea față de luna similară a anului trecut este și mai mare, de aproape 46%.Cele mai vândute mărci au fost: Dacia - 895 (cu o scădere de aproape 58% față de iunie 2012), Volkswagen - 554 (cu o scădere de peste 23% față de iunie 2012), Skoda - 362 (cu o scădere de 48% față de iunie 2012), Hyundai - 263 (cu o scădere de 24% față de iunie 2012).Iată care au fost și cele mai rare mărci: Aro, Aston Martin, Bentley, Cadillac, Infiniti, Lancia, Lexus, Smart - câte o bucată, Lada și Maserati - câte două bucăți, Subaru - patru bucăți, Jaguar - cinci bucăți.Revenind la județul Constanța, în iunie au ajuns la înmatriculări aproape 500 de mașini. 88 dintre ele au fost noi, însă. Mai mult, datele DRPCIV arată că, din acestea, puțin peste 50 au fost înmatriculate de persoane fizice, celelalte având ca primi proprietari persoane juridice.Atenție la detalii!În ciuda scăderii semnificative a numărului de mașini noi înmatriculate, dar a creșterii celor rulate, să nu credeți totuși că intermediarilor, acei comercianți cu parcuri auto, mai mici sau mai mari, le merge bine. Cumpărătorii preferă tot mai mult să-și achiziționeze mașinile direct de la proprietari. „Nu mi-am cumpărat nici prima mașină de la comercianții aceștia de mașini, de la samsari, și nici acum, când îmi caut alta, nu o să fac asta. Pur și simplu nu am încredere în ei. Le cosmetizează foarte bine, însă de regulă te trezești cu tot felul de surprize. Nu putem generaliza, dar prefer varianta proprietarului, și neapărat pusă pe tester! La prima nu am făcut așa și m-am trezit la o scurtă perioadă cu surprize deloc plăcute”, ne-a spus Diana, o tânără care este în căutarea unei mașini. Speră, cu aproximativ 5.000 de euro, să-și găsească un autoturism „bun”, așadar monitorizează site-urile de profil.Dacia, pe primul locDacia conduce și de această dată topul mărcilor cu cele mai multe autoturisme noi vândute recent constănțenilor și înmatriculate în iunie. Luna trecută, toate cele 20 de modele care au ajuns la înmatriculări au fost noi, însă doar puțin peste jumătate dintre proaspeții proprietari sunt persoane fizice. Și Hyundai este apreciată de constănțeni. 13 și-au cumpărat recent modele ale acestei mărci și le-au înmatriculat în iunie.Pe de altă parte, singurul autoturism Aston Martin (V12 Vantage Roadster) înmatriculat în țară aparține unui constănțean. În rest, vorbim pentru luna iunie de doar un model Audi înmatriculat cu zero kilometri, două BMW, un Fiat, două Ford, trei Honda, un Land Rover, patru Mazda și, poate surpriză, șapte Mercedes - Benz-uri nou-nouțe! Lista poate continua, însă cu cifre destul de mici.