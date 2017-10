Ce se întâmplă când comandanţii de nave coboară la talpa meseriei

Funcțiile nu-s bătute în cuie nici pe mare

Ce se întâmplă când comandanții de nave coboară la talpa meseriei

Se întâmplă deseori în viață ca, indivizii care au ajuns într-o funcție înaltă, să fie nevoiți să coboare o treaptă sau mai multe. Nu este vorba întotdeauna de o degradare. Sunt situații, este drept nu prea frecvente, când pasul înapoi este voluntar și pregătește viitoarea avansare. Ali Nejdet este comandant de cursă lungă din 1991. A navigat pe toate tipurile de nave, cu excepția tancurilor petroliere și chimice. Pare cu adevărat surprinzător, dar după atâția ani de comandă, în 2010 a acceptat să treacă pe funcția de ofițer II, pe un tanc petrolier. „Pentru a căpăta experiență pe aceste tipuri de nave a fost necesar să învăț (pornind de la bază) tot ceea ce trebuie să cunoască un comandant de tanc” - povestește Nejdet. Așa că și-a început pregătirea cu stagiul de ofițer II, care a durat 4 luni. Experiența îndelungată de pe celelalte tipuri de nave l-a ajutat să se adapteze rapid la cerințele de pe tancuri. Acum, a urcat o treaptă ierarhică. Următorul voiaj îl va face în calitate de secund. Va fi un stagiu de trei luni. Apoi, va putea fi promovat în funcția de comandant pe un tanc, dacă se va ivi un post liber. Trecerea, chiar vremelnică, pe o funcție inferioară nu este o chestiune simplă. Mulți nici nu concep așa ceva. Alții - nevoiți să o facă - sunt marcați profund. Sunt cazuri în care schimbarea este însoțită de frustrări, de raporturi încordate cu cei din jur. „În cazul meu – relatează Ali Nejdet - nu a fost nicio problemă. Eu sunt de părere că dragostea de profesie învinge orice barieră. De altfel, trebuie să știți că sunt multe companii de crewing în Constanța care, la angajare, te întreabă dacă ești de acord să cobori în rang inferior pentru un voiaj, pentru verificare. Piața solicită astfel de „sacrificii” din partea comandanților de nave, dar nu toți sunt gata să coboare pe o funcție de ofițer inferior. Este o mentalitate retrogradă. Cel ce gândește astfel nu are o viziune clară asupra meseriei de navigator. A uitat că, atunci când a terminat facultatea, nu a primit brevetul de comandant, ci de ofițer III. Pe de altă parte, trebuie ținut cont de faptul că sunt diferențe mari între celelalte tipuri de nave și un tanc petrolier în privința cerințelor pe care acesta trebuie să le respecte și a inspecțiilor la care este supus. Toate aceste cunoștințe și deprinderi trebuie însușite pornind de jos în sus.” Dar integrarea în noua specialitate, pe un nou tip de navă nu depinde doar de voința și capacitatea de învățare a celui implicat, ci și de echipaj. Reacția superiorilor poate fi de respingere față de un fost comandant. „Nu sunt primul și nici ultimul comandant care trece printr-o asemenea experiență profesională. Eu consider că dacă mergi pe o funcție inferioară trebuie să respecți contractul de muncă semnat și să nu etalezi faptul că ai fost comandant. Nava are un singur comandant și un singur căpitan; restul sunt ofițeri” - a rezumat Ali Nejdet filosofia după care se călăuzește în meserie. La rândul său, profesorul univ. dr. inginer Haralambie Beizadea, directorul companiei de crewing „Arpinav”, a declarat pentru cotidianul „Cuget Liber”: „Noi am mai făcut încercări de acest gen. Am trimis pe mare comandanți care au acceptat și și-au dorit să lucreze și pe alte tipuri de nave. Uneori, conjunctura de la navă nu le-a fost favorabilă. Au fost cazuri în care comandanții francezi s-au simțit complexați de prezența în subordine a unui comandant cu experiență mai mare și care, în anumite momente, demonstra că are o decizie mai bună. Din această cauză au apărut tensiuni în raporturile profesionale. Pe de altă parte, nu toți românii plecați pe posturi inferioare au avut tactul și răbdarea necesare. Au apărut reacții de prestigiu, manifestări de frustrare. Pe o navă, era un comandant francez care bea. Comandantul român, aflat pe post de ofițer, într-un moment când amândoi se aflau în afara orelor de program, i-a atras francezului atenția, „ca de la comandant la comandant”, că nu este profesional și moral să se bea la bordul navei. De aici, francezului i s-a pus pata.”