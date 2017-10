Ce se află în spatele porţilor fabricii de bere Heineken din Constanţa

Ce se află în spatele porților fabricii de bere Heineken din Constanța

Sâmbătă, între orele 9.00 - 16.00, constănțenii (peste 18 ani!), iubitori ori nu ai berii, sunt așteptați la fabrica Heineken de pe Șoseaua Industrială pentru a afla secretele și traseul pe care îl urmează până la îmbuteliere o astfel de licoare.Tururile organizate cu ocazia „Zilei Porților Deschise” se desfășoară din 20 în 20 de minute, sub îndrumarea specialiștilor berari.La fabrica Heineken România din Constanța se produc beri doar din ingrediente naturale (malț din orz, hamei, apă și drojdie), care se îmbuteliază în sticle, PET-uri sau KEG-uri.Potrivit directorului tehnic al fabricii de bere Heineken Constanța, Adrian Babu, începând cu anul 2004 s-au realizat o serie de investiții importante, ce au crescut capacitatea de producție de la 400.000 hl bere/an la 1.400.000 hl bere/an. Printre acestea se numără și instalarea unei stații de epurare a apei uzate, investiții în cazanul pentru fiert mustul și în cel de filtrare, precum și în centrala termică pentru producerea de abur. În plus, fabrica de bere de la Constanța dispune și de o linie nouă de îmbuteliere a berii la PET de 1l, 2l și 2,5 litri.Arta degustării beriiBerarii Heineken spun că orice degustare de bere urmează un adevărat ceremonial. Aceasta începe prin alegerea unui pahar potrivit. Pentru berile de tip Pils se recomandă un pahar lunguieț, tocmai pentru a scoate în evidență culoarea aurie și perlarea dioxidului de carbon.Indiferent de tipul de bere, aceasta se degustă cu ochii, cu nasul, chiar și cu auzul (atunci când ciocnești un pahar). Adevărata personalitate a berii se recunoaște, potrivit berarilor, urmărind culoarea, spuma și echilibrul aromelor.Pentru perceperea corectă a gustului amar, degustătorul trebuie să înghită o cantitate mică de bere. Specialiștii spun că atunci când rotim ușor paharul în apropierea nasului, peste o sută de arome ne invadează simțurile olfactive.Atenție pentru amatori! Pentru a obține o spumare perfectă, berea trebuie turnată la mijlocul paharului, înclinat la 45 de grade. Întrucât spuma este principalul indicator al calității berii, aceasta trebuie să persiste minimum trei minute, să aibă o înălțime de 30 - 40 mm, să fie albă și densă. După dispariția spumei, aceasta trebuie să lase pe pahar o urmă albă, ca de dantelă.Cei șapte pașiProcesul de producție a berii se desfășoară în șapte pași:Pasul 1: Malțul din orz este măci-nat pentru a obține granulații mai mici, ușor accesibile enzimelor care descompun diferiți compuși ai malțului.Pasul 2: Malțul măcinat este amestecat cu apa caldă pentru a pune în funcțiune enzimele. Cel mai important proces este descompunerea amidonului în zaharuri, obținându-se un lichid cu gust dulceag numit must de malț, dar și descompu-nerea proteinelor, care mai apoi au rol în formarea spumei. Mustul de malț este filtrat pentru a-l separa de partea grosieră, numită borhot.Pasul 3: Mustul de malț este supus fierberii, adăugându-i-se hamei pentru a da gustul amărui și aroma, caracteristice berii. Este trecut apoi într-un vas numit whirlpool, unde se separă trubul format din particulele rămase din hamei și proteine coagulate.Pasul 4: Mustul este apoi răcit la o temperatură de aproximativ nouă grade Celsius și însămânțat cu drojdie de bere. Drojdia transformă zaharurile în alcool, CO2 și diferiți compuși de aromă.Pasul 5: După încheierea pro-cesului de fermentare, care poate dura între șapte și nouă zile, „berea tânără” este răcită la 0°C, păs-trându-se aici cinci, până la 30 de zile, pentru definitivarea gustului.Pasul 6: Berea matură este supusă apoi procesului de filtrare pentru a îndepărta trubul rămas în urma fermentării.Pasul 7: Ultimul pas în fabricarea berii este îmbutelierea acesteia.