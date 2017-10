Ce şanse au navigatorii să-şi preschimbe brevetele şi certificatele, pentru a nu pierde locurile de muncă?

Ce șanse au navigatorii să-și preschimbe brevetele și certificatele, pentru a nu pierde locurile de muncă?

- Interviu cu Răzvan-Gabriel Trandafir, directorul general al Autorității Navale Române- Domnule director general, începând cu data de 1 iulie 2016, în porturile maritime românești a fost introdusă interfața unică de raportare între nave și autorități. Se aplică sistemul de către toate instituțiile române: ANR, Poliția de Frontieră, Vamă, Direcția Sanitară?- Sistemul are în vedere formalitățile de la sosirea și plecarea navelor din porturile maritime românești. Scopul lui este acela de a simplifica procedurile de raportare, munca celor ce transmit datele (agenți, nave, comandanți, armatori) și a celor ce le primesc și le prelucrează. Informațiile sunt primite prin intemediul interfeței unice de raportare, de unde sunt retransmise către SafeSeaNet, e-Customs și alte sisteme electronice utilizate de autorități. Fiecare instituție are responsabilitatea de a verifica și a accepta sau nu informațiile primite. Sistemul este la început. Problemele apărute sunt doar de natură tehnică și sunt minore. Feedback-ul primit de la agenți și autorități arată că sistemul este funcțional.- Prin faptul că se reduce substanțial contactul direct între autorități și nave, acest sistem de raportare contribuie la reducerea corupției în porturile maritime românești?- Reprezentanții ANR, ai căpităniilor se duc la bordul navelor doar la solicitarea agenților. Celelalte instituții au reglementările lor, în baza cărora merg la nave. Nu putem vorbi în numele lor. Vă repet: scopul sistemului este acela de a simplifica procedurile de raportare. În loc să prezinte câte un dosar cu hârtii la patru - cinci autorități, agenții, navele introduc datele direct în sistem.- Câți navigatori sunt înregistrați în evidențele ANR și câți navigă în prezent?- La această oră, avem înregistrate 35.800 de carnete de marinar, la Con-stanța, și 11.627, la Galați. Nu vă putem spune câți sunt îmbarcați la această oră, întrucât ANR nu are în competență să țină o astfel de evidență, iar navigatorii nu au obligația să informeze autoritatea când pleacă pe mare.- Obligația preschimbării brevetelor și certificatelor de competență, în conformitate cu noile prevederi ale STCW, a generat noi probleme pentru navigatori, care trebuie să facă noi cursuri, să dea alte exa-mene, să consume timp și bani. Unii dintre ei cred că ANR și Ceronav profită de prilej și vor să obțină bani în plus de la marinari și, drept ur-mare, au exagerat în aplicarea acestor reglementări? Care e adevărul?- Prevederile de la Manila sunt obli-gatorii pentru România. Nu se pune problema pierderii de timp sau bani când e vorba de pregătirea profesională impusă de convențiile internaționale. Nu consider că ANR sau Ceronav au exagerat sau profită de această conjunctură. Tot ce se întâmplă în momentul de față este conform prevederilor legii. De altfel, în urma discuțiilor cu companiile de crewing și Sindicatul Liber al Navigatorilor, ANR a inițiat un proiect de ordin de ministru, pe baza căruia timonierii și motoriștii care au certificate în termen de valabilitate și care au lucrat o perioadă de cel puțin 12 luni pe mare, în intervalul 3 ia-nuarie 2008 - 1 ianuarie 2012, pot obține din oficiu certificatul de capacitate de șef timonier, respectiv de ajutor ofițer mecanic.- Câți navigatori și-au preschimbat documentele până în prezent? Cei rămași vor avea timp să facă cursurile, să dea examenele până la finalul anului, astfel încât să nu își piardă locurile de muncă?- Mai mult de jumătate dintre brevete și certificate au fost preschimbate. Am întreprins toate demersurile ca până la sfârșitul anului toți cei ce doresc, să poată parcurge cursurile obligatorii. Mai mult, Ceronav a decis să nu intre în vacanță.- ANR, împreună cu reprezentanții formatorilor profesionali, ai Asocia-ției Companiilor de Crewing din România, Ligii Navale Române și Sindicatului Liber al Navigatorilor au demarat procesul de revizuire a examenului de brevet. În ce stadiu se află proiectul și când va fi finalizat?- În prezent, au fost identificați experții interni și externi care vor întocmi noua bază de date, cu întrebările pentru examinare. S-a stabilit temeiul legal în baza căruia se pot încheia contracte cu experții. De asemenea, sunt stabilite ce seturi de întrebări trebuie pregătie, pe fiecare materie. Unele întrebări vor fi actualizate, puse în concordanță cu schimbările produse în shipping, și vor fi introduse întrebări noi. Estimăm că la sfârșitul anului vom putea organiza examene pe baza noilor întrebări.- România a ratificat Convenția MLC 2006. Când o va aplica?- Termenul de la care trebuie să o aplicăm este luna noiembrie. A fost format un grup de experți care pregătește reglementările de aplicare a convenției. Ministerul Transporturilor este cel ce tre-buie să le aprobe.- Porturile maritime românești mai sunt accesibile navelor sub standard? Câte nave sunt reținute pentru deficiențe?- În primul semestru al anului 2016, în porturile românești au intrat 990 de nave. 671 dintre ele au fost eligibile pentru inspecțiile de Port State Control, conform procedurilor stabilite pe plan internațional. Au fost efectuate 235 de inspecții și 41 de reinspecții. În total, au fost constatate 1.243 de deficiențe și au fost reținute 37 de nave. Vreau să reamintesc faptul că, în acest an, ANR a introdus un nou sistem de management al documentelor, serviciul TEL VERDE (număr 0800500100), la care pot fi sesizate probleme legate de siguranța navigației și alte probleme de competența ANR. În prezent, instituția noastră desfășoară campania de prevenire și informare în domeniul agrementului nautic.