Ce s-a discutat la întâlnirea miniștrilor agriculturii din România și Republica Moldova

Creșterea competitivității pe piața europeană a fermierilor din cele două țări a fost un alt subiect abordat în cadrul întrevederii.





„În anul 2019, printr-o acțiune de voluntariat, la nivelul AFIR, am lansat o aplicație mobilă care face legătura directă între consumatori și cei care obțin produse de calitate. Prin acest proiect de responsabilitate socială și culturală, am dorit să aducem plus valoare actului administrativ. În acest moment, în aplicație se regăsesc numeroase produse alimentare certificate din România. Îmi doresc ca, în perioada următoare, să includem în acest proiect cât mai multe produse obținute de fermierii și producătorii din Republica Moldova, pentru a înlesni accesul oamenilor la produse autentice, gustoase și de calitate”, a declarat ministrul român.





Cooperarea dintre ministerele agriculturii din România și Republica Moldova include schimbul de bune practici prin organizarea de sesiuni de instruire, în scopul dezvoltării durabile a sectorului agroalimentar. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale va continua să acorde sprijin Republicii Moldova, domeniile de interes urmând a fi identificate prin consultare cu reprezentanții ministerului omolog din Republica Moldova.





Adrian Chesnoiu, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, s-a întâlnit cu Viorel Gherciu - omologul său din Republica Moldova și cu Vladimir Bolea - președintele Comisiei parlamentare pentru agricultură și industrie alimentară din Republica Moldova. În cadrul întâlnirii, au fost discutate teme legate de cooperarea în domeniul agroalimentar, comerțul cu produse agroalimentare, schimbul de informații privind sistemul antigrindină și identificarea unor modalități de intensificare a cooperării bilaterale. Cu acest prilej, ministrul Adrian Chesnoiu a reiterat angajamentul pentru sprijinirea parcursului european al Republicii Moldova, în baza procesului de reforme și a priorităților asumate în contextul implementării Acordului de Asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană.