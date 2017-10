Ce proiecte şi planuri de investiţii are Portul Constanţa pentru 2017

Ce proiecte și planuri de investiții are Portul Constanța pentru 2017

Ştire online publicată Vineri, 23 Decembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Conducerea Portului Constanța a anunțat, zilele trecute, ce planuri de investiții are pentru următorii ani. Proiectele pe care le are în vedere CN APM SA se referă în special la infrastructura portuară.În acest sens, în urmă cu două luni a fost semnat un contract de finanțare, având ca obiect „Modernizarea infrastructurii și protecția mediului în Portul Constanța - PROTECT”. Perioada de implementare a proiectului se întinde până la 31 iulie 2019, bugetul alocat fiind de 12,6 milioane euro, din care 85% fonduri europene și 15% contribuție de la bugetul de stat.De asemenea, CNAPMC are în vedere construcția unui terminal de gaze naturale lichefiate în zona fluvio-maritimă a portului Constanța. La el vor avea acces navele fluviale care au motorizare pe LNG. Capacitatea terminalului și costul proiectului nu au fost stabilite încă.Un proiect prioritar îl reprezintă dragajul de investiție, care va aduce adâncimile la dană la cotele proiectate. Valoarea proiectului este de 40 de milioane de euro, cererea de finanțare urmând să fie depusă în 2017, din fonduri europene. Este un proiect așteptat încă de la construcția inițială a portului. Lucrările vor ajuta la dezvoltarea anumitor zone care acum au nevoie de adâncimi mai mari, pentru că s-au dezvoltat din punct de vedere comercial și al suprastructurii.De asemenea a fost lansată procedura de achiziții publice privind dragajul de întreținere, lucrări a căror valoare se ridică la 5,2 milioane de euro.Pe plan mediu și lung se are în vedere dezvoltarea molului III - IV, un proiect major cu o valoare estimată de un miliard de euro. Aplicația pentru finanțarea acestui proiect va fi depusă în 2017, urmând ca procedura să fie demarată din 2018. Se vor câștiga noi teritorii, aproximativ 125 ha teren nou, cu acces la adâncimi mari.Proiectul CIVITAS Portis, proiect european în care CN APM face parte din consorțiul „Constanța“ în care lider este Primăria Constanța, a debutat în 2016 și este în plină desfășurare.În prezent, se identifică proiectele de armonizare între Master Planul Portului Constanța și Planul de Mobilitate al municipiului Constanța, care urmărește realizarea unui sistem de transport eficient, integrat, durabil și sigur, care să promoveze dezvoltarea și care să asigure o bună calitate a vieții.Un prim pas îl va reprezenta modernizarea accesului în port pe la Poarta 1, care va conduce la descongestionarea traficului rutier între port și oraș.