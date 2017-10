Ce proiecte discută ministrul economiei în China

Ministrul economiei, Constantin Niță, și-a început vizita oficială în Republica Populară Chineză. În intervalul 6 - 9 iunie, va participa la conferința miniștrilor economiei și comerțului din China și țările Europei Centrale și de Est. Cea de-a doua parte a vizitei, 9 - 13 iunie, include întâlniri cu reprezentanți ai instituțiilor și companiilor chineze: China Coal, China Gezhouba Group, China CAMC Engineering, China National Electric Engineering, China Huadian, Administrația Națională pentru Energie, Import-Export Bank of China (Eximbank), Industrial and Commercial Bank of China, Junlun Petroleum, Ministerul Comerțului - Departamentul pentru Investiții în Străinătate, China State Construction Engineering Corp., China Hisun PV Technology.Vor continua începute anul trecut, materializate prin acordurile încheiate în timpul vizitei premierului Li Keqiang, în România. Prioritățile Guvernului României sunt unitățile 3 și 4 de la Cernavodă, hidrocentrala prin pompaj Tarnița-Lăpuștești, modernizarea grupurilor pe cărbune și dezvoltarea parcurilor industriale, printre care și cel din portul Constanța.