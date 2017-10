Ce probleme îşi pot rezolva constănţenii, cu bani de la stat

Ce probleme își pot rezolva constănțenii, cu bani de la stat

Guvernul Cioloș vrea să împuște mai mulți iepuri deodată: să stimuleze consumul și investițiile populației și agenților economici, să dea un impuls creșterii economice, să grăbească întinerirea parcului auto și a fondului locativ, iar toate acestea să conducă la o mai bună protecție a mediului.În acest scop, vor fi utilizate veniturile colectate la Fondul pentru Mediu, estimate că se vor ridica la 836,46 milioane de lei. Cea mai mare parte a sumei, respectiv, 790,1 milioane lei este destinată atât contractelor aflate în derulare, cât și pentru încheierea unor noi contracte. Programele pentru care se acordă finanțarea prezintă un mare interes pentru locuitorii și agenții economici din județul Constanța, dar și pentru administrațiile locale.Industria auto autohtonă și importatorii de autovehicule vor profita de programul de înnoire a parcului auto național „Rabla”. Cu ajutorul acestuia, în 2015, au fost scoase din uz 25.423 de autovehicule cu o vechime mai mare de 8 ani, pentru care statul a plătit 220 milioane lei. Pentru anul 2016, s-au alocat alte 145 milioane lei și se estimează că vor fi scoase din uz aproximativ 20.000 de autovehicule. Noutatea este că va fi stimulată și achiziționarea mașinilor noi electrice și hibride, prin programul „Rabla Plus”, cu un buget de 75 milioane lei.Programul „Casa Verde” privind insta-larea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire pentru persoane fizice, a fost demarat în 2011, de el beneficiind până în prezent 25.000 de persoane fizice. Pentru 2016 au fost alocate 44,5 milioane lei pentru finanțarea contractelor în vigoare și 94,7 milioane lei pentru contracte noi. Se estimează că în jur de 15.500 de persoane fizice vor beneficia de finanțare.Programul este completat de „Casa Verde Plus”, cu un buget de 45 milioane lei, din care vor fi finanțate materiale ecologice, sisteme de acoperișuri verzi, sisteme de eficientizare a consumului de resurse și altele.Administrațiile locale din județul Constanța au la dispoziție programul „Sisteme integrate de alimentare cu apă, canalizare, stații epurare”, cu un buget de 275,5 milioane lei în acest an pentru efectuarea de plăți în cadrul contractelor existente.Pentru împădurirea terenurilor degradate sunt la dispoziție 20 milioane lei pentru contractelor în derulare și 50 milioane lei pentru semnarea de noi contracte. Primăria Constanța ar putea lansa un proiect de împădurire a zonei costiere, care este grav afectată de eroziune, din cauza apei pluviale și a scurgerilor din rețele de apă și termoficare.Un alt proiect care ne interesează pe noi, constănțenii, este cel privind gestionarea deșeurilor, care are o alocație de 100 milioane lei pentru semnare de noi contracte. Sunt finanțate proiectele de prevenție și reciclare în vederea susținerii economiei circulare. Localitățile din județul nostru, dar mai ales municipiul Constanța, au nevoie de coșuri de gunoi, de pubele pentru depozitarea selectivă a deșeurilor, dar și de unități de procesare și valorificare a deșeurilor.Toate orașele județului ar vrea să aibă piste pentru bicicliști. Bani există. Guvernul a alocat, în acest an, 30 milioane lei pentru construirea lor. Administrațiile locale trebuie să se grăbească să depună proiecte.