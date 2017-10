Ce prevede Legea zilierului?

În cele ce urmează, vă prezentăm în detaliu prevederile Legii pentru reglementarea raporturilor de muncă ale zilierilor. Potrivit acesteia, zilierul este persoana fizică, angajată în raporturi de muncă temporară cu un angajator. Orice persoană fizică sau juridică poate angaja zilieri. Zilierul trebuie să dețină un carnet de zilier. Acesta are regim special și este emis de autoritățile locale de domiciliu, ale persoanei. Carnetul servește la evidența plății impozitului pe venit. La rândul său, angajatorul trebuie să dețină un registru de evidență, în care sunt înscriși zilierii în ordine cronologică. Registrul se completează zilnic. Modelul carnetului de zilier și al registrului se stabilesc de către Ministerul Muncii. Carnetele se eliberează contracost, de către Ministerul Muncii, prin intermediul primăriei din localitatea de domiciliu a zilierului. După depunerea cererii de către solicitant, carnetul se eliberează în maximum o zi. Zilierul primește un venit net zilnic. Acesta nu poate fi mai mic de 2 lei pe oră sau mai mare de 10 lei pe oră. Cuantumul venitului zilnic se actualizează periodic de către guvern. Relațiile de muncă dintre zilier și angajator nu intră sub incidența Codului muncii. Ele au la bază acordul scris sau verbal dintre părți privind prestarea de către zilier, pe o perioadă determinată, a unor activități care nu necesită calificări speciale și care au caracter ocazional sau sezonier în raport cu activitatea angajatorului. Există și câteva restricții. Nici un zilier nu poate munci pentru un angajator pe o perioadă mai lungă de 60 de zile, cumulat într-un an calendaristic. Timpul de muncă nu poate depăși 12 ore pe zi. Nicio persoană nu poate lucra ca zilier dacă nu a împlinit 16 ani. Se consideră că zilierul e apt de muncă la momentul în care se angajează să presteze activitatea. Angajatorul are obligația să instruiască și să informeze verbal zilierul, zilnic, la începutul activității, cu privire la prestația pe care urmează să o realizeze, pericolele la care poate fi expus și drepturile sale legale. De asemenea, are obligația să asigure echipamentele de lucru și de protecție specifice activității. Aplicarea timbrului fiscal în carnetul zilierului confirmă acceptul zilierului cu privire la natura și condițiile muncii pe care urmează să o efectueze în ziua respectivă. Angajatorul plătește un impozit de 16% aplicat venitului net zilnic convenit cu zilierul, sub forma timbrului fiscal. Acesta se aplică zilnic în carnetul de zilier, la începutul activității. Zilierul nu plătește niciun impozit. Angajatorul are obligația să înainteze, până la data de 5 a fiecărei luni, către Inspectoratul Teritorial de Muncă, un extras din registrul zilierilor, cu înregistrările din luna precedentă. Zilierul nu beneficiază de asigurare socială și de asigurare de sănătate decât dacă încheie opțional astfel de asigurări. Plata zilierului se face la sfârșitul fiecărei zile de lucru. Încălcarea prevederilor legii este considerată contravenție și se sancționează cu amenzi, de la 6.000 de lei la 20.000 de lei. Controlul respectării legii cade în sarcina ITM și a Gărzii Financiare.