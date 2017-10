Ce preferă românii pentru city break?

În 2013, Germania (Berlin) și Marea Britanie (Londra) atrag cei mai mulți amatori români de city break-uri, luând în calcul cererile din prima jumătate a anului, potrivit site-ului de rezervări de bilete de avion online Paravion, anunță capital.ro.Topul este completat de destinații din Italia, Spania și Turcia.Costul mediu plătit de un român pentru un pachet de weekend este de 331 de euro, incluzând biletul de avion și patru nopți de cazare cu mic dejun inclus.„Românii devin mai mobili de la an la an. Astăzi sunt la birou și in week-end fac o escapadă până în Berlin sau Londra. Berlinul a fost o destinație la modă în prima jumătate a lui 2013 și estimăm că va rămâne pe prima poziție în top până la finalul anului”, declară Remus Visan, managing director al Paravion, potrivit capital.ro.