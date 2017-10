Ce poate face un muzeu pentru turismul, ştiinţa şi învăţământul constănţean

Ce poate face un muzeu pentru turismul, știința și învățământul constănțean

Este uimitor ce transformări se petrec la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța. Instituția are planuri ambițioase și ingenioase. A ieșit din tiparele muzeelor clasice și își asumă multiple roluri socio-economice: de educare pentru mediu a tinerilor, de orientare școlară și profesională, de organizare a practicii studențești, de cercetare științifică, de spectacol și atragere a fluxurilor de turiști. Nicolae Papadopol, directorul științific al complexului, ne-a făcut o largă prezentare a proiectelor instituției: „În fiecare an avem un program de educație ecologică marină și terestră. Echipe de muzeografi pleacă în județ, la aproape toate școlile, și țin lecții, conferințe ilustrate, privind diversele aspecte moderne ale ecologiei și geografiei marine. Au ce învăța nu numai elevii, ci și profesorii lor. În plus, încercăm să creăm o legătură între învățământul liceal și cel superior de marină, din Constanța. Dorim ca oamenii să se apropie de mare în cunoștință de cauză, deja formați, cu pasiune pentru ea. Pasiunea nu se stârnește decât prin cunoaștere. Avem în curs de realizare un proiect transfrontalier, împreună cu Grădina Zoologică din Dobrici (Bulgaria). El ne va da posibilitatea ca microdelta de la Constanța să se ridice la standardele europene. Am dezvoltat o relație de colaborare cu Beijingul. După cum știți, am primit delfini din China și am beneficiat de ajutorul unor dresori chinezi. Am primit și sprijinul unor oameni de știință din Japonia, care ne-au asigurat că delfinii noștri nu au suferit de stresul transportului până în România. Avem și o convenție de colaborare pe linie științifică, pe cinci ani, cu colegii din China. Vom studia reproducerea delfinilor în spații închise. Am avut vizite la nivel înalt ale Asociației de Știință și Tehnologie din Beijing și am luat cunoștință de preocupările științifice privind biologia și marea, ale acestei țări. Suntem în tratative pentru semnarea unui protocol pe cinci ani cu AtlantNIRO - Atlantic Science-Research Institute of Oceanography Kaliningrad (Federația Rusă). Sperăm ca, la bordul unei nave de cercetări oceanice a acestui institut, să participăm cu un cercetător la o expediție din Golful Guineea sau din Antarctica. Aceasta ne va da posibilitatea să organizăm un muzeu al mării la Constanța. Am achiziționat deja o importantă colecție de organisme marine din apele Cubei, din Filipine și de pe coasta de est a Africii. Sperăm ca, foarte repede, să deschidem acest muzeu în rotonda Delfinariului. Există un al proiect internațional, cu colegii de la Institutul de Cercetări Pescărești pentru Acvacultură din Varna, în cadrul căruia vom moderniza Delfinariul, din punct de vedere tehnic. Am reușit, în decurs de trei ani, să acredităm instituția noastră ca institut de cercetare-dezvoltare. Împreună cu profesorul universitar Gheorghe Brezeanu, vrem să facem cu adevărat un institut de cercetare aici. Proiectele realizate cu colegii bulgari au efecte turistice. Ele vor duce la creșterea fluxurilor de turiști între Dobrici și Constanța. Microdelta va deveni un avanpost spre Delta Dunării. De la începutul sezonului cald, instituția noastră s-a redresat teribil din punct de vedere economic. Cred că și anul acesta ne vom situa pe locul doi sau trei pe țară, în rețeaua muzeelor și grădinilor zoologice, în ceea ce privește veniturile. În fața noastră se află «Brukenthalul» și «Grigore Antipa». Noi venim din spate foarte puternic. Cred că, într-un an sau doi, fluxurile de turiști aduși cu pacheboturile în portul Constanța vor face esca-lă la muzeu. Mai avem un gând. Grădina noastră arată ca un parc dendrologic. Dorim ca ea să devină un spațiu pentru practica studențească de vară, pentru toate facultățile de biologie, științe agricole și medicină veterinară din țară.”