Ce obiective are noul şef al Autorităţii Navale Române

Ce obiective are noul șef al Autorității Navale Române

Începând de ieri, Autoritatea Navală Română (ANR) are un nou șef, în persoana fostului deputat (profesor universitar) Andrian Mihei. Acesta deja și-a creionat o serie de obiective pe care speră să le atingă, dacă va avea și sprijinul factorilor de decizie.Andrian Mihei spune că vrea, printre altele, să redea instituției prestigiul de care trebuie să se bucure o asemenea autoritate și să înlăture suspiciunile de obținere frauduloasă a brevetelor: „Acum sunt o groază de ordine, de ordo-nanțe de guvern, de urgență, o groază de modificări, și consider că este oportun pentru activitatea de transport naval un cod în care să se regăsească întreaga activi-tate. Mă interesează să redau instituției prestigiul de care trebuie să se bucure o asemenea autoritate la nivel național, și nu numai, european, internațional. De asemenea, protejarea brevetului, certificatelor de capacitate ale navigatorilor români printr-o recunoaștere și apreciere la nivel internațional prin eliminarea suspiciunilor de obținere frauduloasă a acestora și care să exprime profe-sionalismul de care se bucură acești navigatori și mai ales școala de marină românească”.Noul șef al ANR este de părere că îl va ajuta foarte mult experien-ța acumulată până în prezent și speră ca acest lucru să-și pună amprenta și pe menținerea sigu-ranței navigației.„Având în vedere experiența multiplă din acest domeniu, dar și de profesor universitar, consider că am această capacitate. Problema se pune dacă voi avea sprijinul colaboratorilor și a factorilor de decizie să ducem la îndeplinire acest lucru. În primul rând mă interesează să menținem siguranța navigației, securitatea transportu-rilor și protecția mediului înconjurător la standarde înalte, care să corespundă cerințelor internaționale, în conformitate cu reglementările, cu convențiile la care România a aderat. Bineînțeles, din aceste direcții derivă foarte multe activități curente care trebuie desfășurate în cadrul Autorității Navale Române”, a mai precizat Andrian Mihei.Planuri mari are noul director și în ceea ce privește imaginea per ansamblu a acestui domeniu.„Intenționez să fac niște lucruri care din păcate nu au fost făcute. Eu consider că domeniul acesta în România are un potențial deosebit, care din păcate nu a fost exploatat la maximum. Noi putem să aducem o contribuție deosebită la economia națională. Cunoaștem că vine câte un raport ITF referitor la Marea Neagră - Marea Rușinii, se vorbește de nave sub standard în Portul Constanța. Lucrurile acestea tre-buie să înceteze, pentru că Auto-ritatea Navală are competențe în acest sens și trebuie să-și spună cuvântul, în conformitate cu reglementările și cu practicile interna-ționale”, a mai precizat șeful ANR.v v vUltima jumătate de an a fost destul de agitată la Autoritatea Navală. La începutul lui octombrie 2012 era numit la cârma instituției comandantul de cursă lungă Mihai Șagău. Acesta îl înlocuise pe Constantin Matei, care fusese numit în funcție pe 30 mai 2012 și care a demisionat la scurt timp după ce a restructurat instituția. Mihai Șagău a rezistat la condu-cerea Autorității Navale Române doar trei luni și jumătate.„Decizia de demitere nu poartă semnătura ministrului, ci a unui secretar de stat, și nu este motivată. Nu știu de la ce mi se trage, dar bănuiesc că de la faptul că m-am opus în problema pavilionului internațional”, a declarat la acel moment Mihai Șagău. Postul a fost ocupat apoi de Răzvan Trandafir, care a asigurat interimatul după demiterea lui Mihai Șagău.