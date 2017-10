Ce moştenire lasă Guvernul Cioloş şi cui cere explicaţii

Ce moștenire lasă Guvernul Cioloș și cui cere explicații

În deschiderea ședinței de guvern de astăzi, premierul Dacian Cioloș, a amintit că, pe data de 17 noiembrie 2016, se împlinește un an de când a preluat mandatul.El le-a spus miniștrilor: „Aș vrea să profităm de această oportunitate și să ieșim cu toții să explicăm, să ne facem un prim bilanț al acestui an și prefer să îl facem noi, pentru că, dacă nu, vedeți, sunt alții care ni-l fac și vin cu bilanț de genul „guvernul-zero” și trebuie să spunem da, suntem guvernul zero-corupție, zero-populism, zero-minciună și să pornim de aici să trecem să explicăm câteva lucruri care au fost făcute în acest an. Așa cum am spus la începutul mandatului, nu ne propunem să revoluționăm România într-un an de zile, dar vom lansa, am spus atunci că vom lansa câteva reforme, în câteva domenii-cheie și aș vrea să putem să le explicăm. Astfel, v-aș ruga, doamna ministru Dragu, domnul ministru Pîslaru, să explicați pornind de la creșterea economică, pe care am înregistrat-o în acest an, în ce fel s-a reflectat ea și în crearea de locuri de muncă și să explicați în ce domenii s-au creat acele 154.000 de noi locuri de muncă în acest an, să explicăm și faptul că creșterea aceasta economică s-a simt și în buzunarele românilor pentru că salariul mediu a crescut cu aproape 13%. Cred că e important să detaliem puțin aceste cifre și să nu rămânem doar la cifre abstracte. Totodată, o să-l rog pe domnul ministru Pîslaru, împreună cu domnul ministru Dumitru, să explice și modul în care am investit în combaterea abandonului școlar în acest an, cu mai multe programe, și să amintiți să explicați faptul că am decis decontarea integrală a navetei a celor peste 125.000 de elevi, că am introdus aceste programe-pilot „Masa caldă în școli", „Fiecare copil în grădiniță", programe care și ele contribuie la scăderea abandonului școlar, și o să-l rog pe domnul Dumitru să explice și de ce a fost nevoie să organizăm acel concurs pentru ocuparea posturilor de directori în școli, concurs care nu a mai fost organizat de ani de zile, și de ce e important să avem management profesionist și în școli, și nu numiri politice. Domnule Grigorescu, o să vă rog, dincolo de reformele care au fost lansate în anumite companii care au fost căpușate în acești ani, dacă ne uităm la modul în care au fost conduse, dar, dincolo de asta, să explicați, să intrați în detaliile textului pe care înțeleg că l-ați pus în dezbatere publică, cu strategia energetică - am promis la începutul mandatului că după studii, analize, consultări cu specialiștii din domeniu, vom lăsa viitorului guvern această strategia finalizată și cred că e util să intrăm în dezbatere și să explicăm mixtul energetic pe care îl propunem și justificarea lui, dar cred că e important să spunem și ceea ce mi-ați spus ieri discutând de acest bilanț, de faptul că, dincolo de strategii și de viziuni macro, cu acel program de asistență financiară mai contribuim și la reducerea numărului de locuințe, mai ales din zone izolate, fără acces la electricitate, și faptul că din cele circa 100.000 de locuințe, din câte am înțeles, care încă nu au electricitate în România, pentru circa 10.000 problema va fi rezolvată în perioada imediat următoare și cred că ar fi util să dați câteva detalii legat de acest lucru.La Ministerul Fondurilor Europene, vă rog să explicați și să încercați să găsiți o formulă matematică, în care să explicați că zero fonduri europene înseamnă de fapt circa 6 miliarde de euro care au intrat în țară din fonduri europene anul acesta, pe toate programele europene și cred că trebuie insistat pe faptul că dacă pentru perioada 2007-2013 aveam absorbție 58%, când am venit, în momentul de față avem un pic peste 80%, dacă am înțeles.Și, tot legat de fonduri europene, domnule ministru Irimescu o să vă rog să țineți la curent agricultorii cu plata subvențiilor în avans pentru anul următor, după ce, chiar dacă cu o întârziere care vine din trecut, am finalizat plățile pe anul acesta, am început, iată, după ce ne-am făcut temele și sistemul informatic funcționează, am început să facem și plata în avans. Da, 700 de milioane de euro, și sper să continue până la suma totală, care a fost prevăzută pentru această plată în avans.La transporturi, o să-l rog pe domnul ministru să explice faptul că pe cei 300 de kilometri de șantiere lucrurile sunt deblocate din punct de vedere administrativ și că ar trebui să se poată lucra în perioada următoare și faptul că înțeleg că vom fi în situația de a lăsa moștenire viitorului guvern peste 1.000 de kilometri de proiecte pregătite sau în pregătire, studii de fezabilitate, proiecte tehnice, în așa fel încât tot ce avem în Masterplan pentru anii următori să fie pregătit de lansare.La sănătate, domnul ministru Voiculescu, astăzi avem pe ordinea de zi o ordonanță prin care profesionalizăm managementul în spitale. Cred că cu fondurile pe care am decis să le alocăm, inclusiv pentru investiții în spitale, în anii următori, e important să avem un management profesionist care să-și asume o bună gestiune a spitalelor, dar totodată cred că e important să subliniați și măsurile care au fost luate anul acesta pentru creșterea salariilor în sănătate prin corecții ale inechităților care existau în sistem și, dincolo de faptul că s-a mărit alocația de hrană, în sfârșit, după ani de zile, am clarificat și plata gărzilor medicilor, care nu doar că aduce venituri consistente pentru medici, meritate de altfel, foarte bine meritate, dar în felul acesta clarifică cred că și situația legată de realizarea gărzilor în spitale.Am dat doar câteva exemple de lucruri care au fost făcute anul acesta și care trebuie explicate în detaliu. O să vă rog pe fiecare dintre dvs, în zilele următoare, să ieșiți public și să vă faceți un bilanț cu realizările, dar și cu ceea ce v-ați propus și n-ați reușit să realizați, cu ceea ce a fost început și nu este încă finalizat, cred că e important, cum am spus, să ne facem și propria analiză și să facem și public în așa fel încât cei interesați de realitate și de adevăr, dincolo de populismul probabil inerent unei perioade de campanie electorală, să putem discuta și așezat despre ceea ce s-a făcut și despre ceea ce mai rămâne de făcut.”