Pamflet

Ce moștenire economică ne-a lăsat Guvernul Tudose

Dacă te iei după cei ce jonglează cu cifrele și datele economice, servind cauza Partidului Social Democrat, Guvernul Tudose a fost întruchiparea performanței. Chiar e de mirare că liderii social-democrați l-au mazilit în plină glorie.Iată - spun apologeții - de la Decebal și Burebista, țara noastră n-a mai cunoscut o creștere atât de mare. S-au cutremurat Europa, SUA, China și toți „tigrii” asiatici când economia României a luat caimacul topului mondial, cu o creștere de 7%, în primele nouă luni ale anului 2017, față de aceeași perioadă din 2016.Evident sectorul privat nu are niciun merit. Toate laudele se cuvin Guvernului Tudose. Dacă nu-i bulversa pe bieții agenți economici privați, dacă nu băga groaza în ei cu „revoluția fiscală” și cu tot felul de declarații și raportări către ANAF, dacă nu freca ridichea băncilor comerciale și a multinaționalelor, apăi nu se omorau să ridice PIB-ul pe cele mai înalte culmi.Să nu cârâie patronii împotriva lui Tudose & Co.! Oare cine a majorat salariile și pensiile, de-a sărit PIB-ul peste toate ștachetele, ca la Olimpiadă. Susțin Banca Națională a României, organizațiile profesionale, analiștii economici și presa că, din această cauză au crescut nesănătos consumul și importurile, că deficitul comercial a făcut un salt de 18,47%, în primele 11 luni ale anului 2017 comparativ cu perioada de referință din 2016, ajungând la 11.344,4 milioane euro? Dar, mă rog, stimați critici, care e problema? Oare, în numele solidarității internaționale și al prieteniei dintre popoare, nu trebuie să-i ajutăm pe frații noștri din Asia, Africa, Australia, Europa și de pe continentul american să își sporească numărul locurilor de muncă și să își stabilizeze lucrătorii? Dacă n-am face-o, am putea să ne trezim cu o migrație masivă de șomeri germani, suedezi, austrieci, norvegieni, olandezi și americani, care tânjesc după salariul minim de 1.900 de lei, din România.Pentru că veni vorba despre migrația forței de muncă. Cine credeți că i-a dat un impuls, nemaiîntâlnit de pe vremea când avarii, cumanii, gepizii, goții, hunii, mongolii, slavii, tătarii și vandalii invadau Europa, când europenii, africanii și asiaticii luau în stăpânire continentul nord-american? Ați ghicit.Cum a reușit guvernul social-democrat să-i determine pe medici, profesori, ingineri, economiști și meseriașii din toate ramurile economice, să-și pună coada pe spinare și să plece în Cruciada de ocupare a locurilor de muncă din Vest? Simplu: a mărit salariile băgătorilor de seamă din Parlament, Guvern, ministere și administrația locală de câteva ori față de cele ale specialiștilor din Economie, Învățământ și Sănătate, determinându-i să-și ia traista în spinare și să plece în bejenie.Vedeți, de-aia rata șomajului a coborât la cota istorică de 4,7%, în luna noiembrie 2017, de-a rupt gura Uniunii Europene.Desigur cea mai mare realizare - unică în istoria lumii - rămâne „revoluția fiscală”, care nu e, cum greșit s-ar putea înțelege, a guvernului Tudose, ci a noastră, a urmașilor și urmașilor noștri, în veacul vecilor. Grație ei, angajații și toți agenții economici vor deveni revoluționari cu acte în regulă și vor putea beneficia de falimente personale, comerciale și de dosare penale.Lista moștenirilor pe care Guvernul Tudose le lasă poporului român, prin înscrisuri notariale, va fi completată cu: o inflație de 3,2%, în noiembrie 2017, care continuă să crească galopant; un deficit bugetar mai mare de 10 miliarde de lei; zero kilometri de autostradă construiți în 2017; un grad de absorbție efectivă a fondurilor europene de numai 6,46%.Companiile în care statul e acționar completează grosul celor ce așteaptă o alună, o măslină, la parastasul defunctului Guvern. Iată, lucrătorii de la Daewoo - Mangalia Heavy Industries vor moșteni un șantier falimentar, cu pierderi ce depășesc cu mult activele și datorii de 1.243.251.589 dolari (la sfârșitul anului 2016) și care nu mai are comenzi. În mărinimia sa, Guvernul Tudose a stricat afacerea sud-coreenilor cu Damen Shipyard Group, pentru ca șantierul naval să fie preluat de statul român, în totalitate. Acum, când primul-ministru își face bagajele, la Palatul Victoria, mă tem că i-a pierit cheful să-și construiască bărcuțe, la Mangalia.