Ce modificări vor fi aduse Legii Pomiculturii

Ştire online publicată Marţi, 08 Decembrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Legii Pomiculturii nr. 348/2003 va fi modificată și completată printr-o ordonanță de guvern pentru a asigura accesarea fondurilor europene prin măsurile din Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, inclusiv submăsura 4.1.a - Investitii in plantatii pomicole.De asemenea, se are în vedere actualizarea obiectivelor strategice ale pomiculturii în conformitate cu prevederile reglementărilor comunitare.Iată câteva dintre principalele schimbări pe care le aduce proiectul de ordonanță:- organizarea comună de piață în sectorul fructelor, care conține reguli și norme tehnice privind patrimoniul pomicol și potențialul de producție pomicolă (fructe și material săditor), siguranța alimentară și valorificarea fructelor și produselor din fructe în condiții de calitate, organizațiile profesionale, interprofesionale și organismele pe filieră, instrumentele și mecanismele de reglementare a pieței;- patrimoniul pomicol se compune din următoarele grupe: a) exploatații de pomi, duzi, arbuști fructiferi și căpșun (indiferent de sistemul de cultură), inclusiv terenurile în pregătire pentru plantare și terenurile din intravilan plantate cu pomi, duzi, arbuști fructiferi și căpșuni; b) pepiniere pomicole pentru material de înmulțire (pre-bază, bază și certificat) și pepiniere producătoare de material de plantare fructifer, inclusiv terenurile pentru asolamente; c) resursa genetică pomicolă (colecții), câmpurile de ameliorare, culturile de concurs, loturile tehnologice demonstrative, baze experimentale pilot, loturi de transfer tehnologic.- Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și ASAS, prin INCD Pitești-Mărăcineni, prin direcțiile pentru agricultură județene, fac recomandări periodice cu privire la soiurile speciilor pomicole performante, care asigură producții de calitate, competitive, solicitate de piață, pentru a fi introduse în cultură;- proprietarii și deținătorii legali de terenuri care doresc să înființeze plantații pomicole și de dud beneficiază de ajutoare financiare, în conformitate cu legislația în vigoare;- eliberarea autorizațiilor de plantare se face în baza solicitărilor scrise ale beneficiarilor, adresate DAJ, care să cuprindă următoarele documente: a) cererea de eliberare a autorizației de plantare; b) dovada utilizării legale a terenului - copie de pe dovada proprietății sau contract de arendă, de comodat, de închiriere sau orice altă formă de cedare a dreptului de folosință asupra terenului; c) pentru plantațiile pomicole care se încadrează în prevederile alin. (2), un exemplar original al proiectului de înființare a plantației pomicole.- modificarea prevederilor privind cultura nucului;- fructele destinate a fi livrate pentru consumul uman se clasifică în categorii de calitate, conform standardelor de comercializare, care dobândesc caracterul de obligativitate în conformitate cu lista standardelor de comercializare pentru legume și fructe proaspete, publicat în Monitorul Oficial al României, nr. 524 din 11 iulie 2008. (I.T.C.)