Ce modificări au fost aduse Codului muncii

Președintele României, Klaus Iohannis, a semnat Decretul nr. 30, din 20 ianuarie 2015, privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii.Principalele schimbări aduse se referă la vechimea în muncă, concediul de odihnă și plata muncii temporare. Actul normativ descurajează absenteismul în muncă. Potrivit noilor prevederi, absențele nemotivate și concediile fără plată se scad din vechimea în muncă. În schimb, concediile pentru formarea profesională fără plată, acordate de angajator sunt luate în calculul vechimii în muncă.Prevederea referitoare la încetarea de drept a contractului individual de muncă a fost completată prin includerea comunicării deciziei medicale asupra capacității de muncă. Pe viitor, încetarea de drept se va produce: la data îndeplinirii cumulative a condițiilor de vârstă standard și a stagiului minim de cotizare pentru pensionare; la data comunicării deciziei de pensie în cazul pensiei de invaliditate de gradul III, pensiei anticipate parțiale, pensiei anticipate, pensiei pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare; la data comunicării deciziei medicale asupra capacității de muncă în cazul invalidității de gradul I sau II.Legea introduce prevederi care elimină discriminarea salarială dintre lucrătorii temporari și cei cu contract individual de muncă. Forța de muncă temporară este utilizată în prezent în agricultură, construcții și în serviciile portuare care necesită lucrători necalificați.Actul normativ precizează că: salariul primit de salariatul temporar pentru fiecare misiune nu poate fi inferior celui pe care îl primește salariatul utilizatorului, care prestează aceeași muncă sau una similară cu cea a salariatului temporar. În măsura în care utilizatorul nu are angajat un astfel de salariat, salariul primit de salariatul temporar va fi stabilit luându-se în considerare salariul unei persoane angajate cu contract individual de muncă și care prestează aceeași muncă sau una similară, astfel cum este stabilit prin contractul colectiv de muncă aplicabil la nivelul utilizatorului.Modificarea descurajează utilizarea muncii temporare, aceasta încetând să fie mai profitabilă decât cea cu contract individual de muncă.Referitor la durata efectivă a concediului de odihnă anual se precizează că aceasta „se stabilește în contractul individual de muncă, cu respectarea legii și a contractelor colective de muncă aplicabile.”Mai departe se arată că: La stabilirea duratei concediului de odihnă anual, perioadele de incapacitate temporară de muncă și cele aferente concediului de maternitate, concediului de risc maternal și concediului pentru îngrijirea copilului bolnav se consideră perioade de activitate prestată. În situația în care inca-pacitatea temporară de muncă sau concediul de maternitate, concediul de risc maternal ori concediul pentru îngrijirea copilului bolnav a survenit în timpul efectuării concediului de odihnă anual, acesta se întrerupe urmând ca salariatul să efectueze restul zilelor de concediu după ce a încetat situația de incapacitate temporară de muncă, de maternitate, de risc maternal ori cea de îngrijire a copilului bolnav, iar când nu este posibil urmează ca zilele neefectuate să fie reprogramate.Salariatul are dreptul la concediu de odihnă anual și în situația în care incapacitatea temporară de muncă se menține, în condițiile legii, pe întreaga perioadă a unui an calendaristic, angajatorul fiind obligat să acorde concediul de odihnă anual într-o perioadă de 18 luni începând cu anul următor celui în care acesta s-a aflat în concediu medical. Concediul de odihnă se efectuează în fiecare an. În cazul în care salariatul, din motive justificate, nu poate efectua, integral sau parțial, concediul de odihnă anual la care avea dreptul în anul calendaristic respectiv, cu acordul persoanei în cauză, angajatorul este obligat să acorde concediul de odihnă neefectuat într-o perioadă de 18 luni începând cu anul următor celui în care s-a născut dreptul la concediul de odihnă anual.Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă numai în cazul încetării contractului individual de muncă.