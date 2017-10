Ce măsuri au fost adoptate pe piaţa RCA

Ce măsuri au fost adoptate pe piața RCA

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a adoptat, în ultimele două luni, un set de măsuri pe termen scurt și mediu, având ca obiectiv reașezarea pieței RCA pe baze sănătoase. Ele soluționează problemele menționate în protocolul încheiat pe 22 de-cembrie 2015 cu repre-zentanții transportatorilor.Pe termen scurt s-au adoptat măsuri pentru limitarea creșterii tarifelor RCA la 50%, pe medie, comparativ cu tarifele valabile la 30 iunie 2015. ASF a eliminat din Norma 23/2014 privind RCA prevederea prin care reducerile comerciale pentru clienți nu puteau depăși un plafon de 10%.Ca urmare, asigurătorii au acum libertatea de a acorda orice discount de preț consumatorilor cu un istoric de daunalitate bun, ceea ce se reflectă în tarife contractate semnificativ mai mici decât cotațiile standard practicate de societățile autorizate să vândă RCA.Prin modificarea aceleiași Norme 23/2014, ASF le-a interzis asigurătorilor să folosească indici de încărcare, coeficienți de majorare și/sau corecție ori alte instrumente de ajustare a tarifelor care să nu fie fundamentate statistic și actuarial, ca premisă de bază pentru menținerea unei proporționalități între tarifele practicate în perioade succesive și evoluția daunalității pe o anumită categorie de asigurați.ASF a mai decis eliminarea componentei Carte Verde în cazul vehiculelor care, din cauza limitărilor tehnice sau juridice, nu pot circula în afara teritoriului României.Pe baza concluziilor unui grup de lucru care a reunit toate părțile interesate, ASF a finalizat propunerea privind proiectul Legii privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule, care ar urma să înlocu-iască Legea nr. 136/1995. Proiectul are în vedere inclusiv posibilitatea de a suspenda polița RCA pe perioada în care autovehiculul nu este utilizat.În ceea ce privește emiterea polițelor RCA exclusiv pe persoane fizice (după CNP), este de menționat faptul că legislația europeană impune un sistem de asigurare a răspunderii civile auto bazat pe cu totul alte principii, asigurarea RCA fiind încheiată pe autovehicul în toate statele membre UE.Pe termen mediu, ASF are în derulare un proiect de anvergură pentru retehnologizarea și modernizarea sistemelor informatice, unul dintre obiective fiind crearea unei noi baze de date care să cuprindă informații despre polițele RCA și istoricul de daunalitate pe vehicul sau șofer, prin interconectarea cu sistemele altor instituții (DRPCIV, CNADNR etc.). Prin proiectul noii Legi RCA, ASF propune ca baza CEDAM să fie gestionată în cadrul unui Birou Național al Asigurătorilor de Autovehicule (rezultat din comasarea BAAR cu FPVS), realizându-se astfel o centralizare și o unificare a bazelor de date ce cuprind informații și statistici relevante privind asigurările auto din România. Astfel, vor putea fi reduse contribuțiile obligatorii pentru funcționarea bazei de date, conform solicitărilor exprimate atât de asigurați, cât și de asigurători.Constatând insuficiența informațiilor publice privind modul de fundamentare a tarifelor RCA, ASF a publicat pe data de 19 februarie 2016 un prim raport destinat informării consumatorilor cu privire la calculul actuarial, respectiv modalitățile concrete și etapele parcurse de asigurători în procesul de fundamentare a tarifelor RCA. De asemenea, pentru creșterea nivelului de transparență, ASF propune, în noul proiect de lege înaintat Parlamentului, instituirea obligativității asigurătorului de a pune la dispoziția asiguratului, la cerere, toate informațiile relevante care stau la baza fundamentării tarifului de primă RCA.În același timp, implementarea proiectului privind înființarea Biroului Național al Asigurărilor Auto va crea condițiile pentru realizarea unor analize de piață complete, precum și pentru calcularea periodică a unui nivel mediu de referință al primelor RCA.