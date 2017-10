Ce maşini îşi mai permit constănţenii să-şi cumpere

Ce mașini își mai permit constănțenii să-și cumpere

Constănțenii au început anul în forță! Peste 850 de autoturisme au fost înmatriculate în ianuarie și februarie, potrivit datelor Direcției Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor. Deși vorbim despre un număr mare, totuși acest lucru nu înseamnă neapărat că și bugetul șoferilor constănțeni a crescut semnificativ și astfel și-au putut permite modelul preferat de mașină. În februarie, doar aproape 20% dintre autoturismele înmatriculate de constănțeni au fost noi, iar în ianuarie, puțin peste 21%.Dacia: puține mașini, dar noiPână în urmă cu mai bine de jumătate de an, marca Dacia era printre favorite, de multe ori atât ca procent din totalul mașinilor cumpă-rate de constănțeni, cât mai ales ca număr de autoturisme noi achiziționate. Dacă referitor la prima situație lucrurile s-au schimbat radical, când vine vorba despre mașini noi, lucrurile stau la fel, însă, la o cu totul altă scară. În februarie, din totalul de 434 de mașini înmatriculate la Constanța, doar 14 au fost marca Dacia (trei Duster, șapte Logan și patru Sandero), însă toate noi.Pe primul loc s-a situat, detașat, marca Volkswagen, pentru care au optat recent (și înmatriculat în februarie) 81 de constănțeni. Doar șase mașini din total au avut însă zero kilometri la bord. Urmează, pe locul doi, Opel, cu 49 de autoturisme (cinci noi) și Ford, 44 de autoturisme (patru noi). La mică distanță vin și alte două mărci îndrăgite de constănțeni, BMW și Audi, cu 38, respectiv 37 de autoturisme înmatri-culate luna trecută. Nu foarte mulți șoferi au avut însă bani de modele noi, ci doar nouă dintre ei.De menționat e faptul că Skoda este o altă marcă ce înregistrează o cerere ceva mai mare, la capitolul modele nerulate. În februarie, opt constănțeni au ajuns la Înmatriculări cu astfel de mașini venite direct din fabrică.Ianuarie, lună aglomeratăȘi luna ianuarie a fost destul de aglomerată, cu un total de mașini înmatriculate de 419. Totuși, în această primă lună din an, avansul mărcii Volkswagen nu a mai fost atât de mare. Constănțenii au înmatriculat în ianuarie 67 de astfel de autoturisme, iar la mică distanță s-a situat marca Opel, pentru care au optat 64 dintre cei care au ajuns la Înmatriculări. În ambele cazuri au fost și câte opt constănțeni care și-au permis să-și cumpere autoturisme noi.Dacia a ocupat, așa cum era și de așteptat, primul loc în topul mașinilor nerulate. În primele 31 de zile din an au fost înmatriculate 20 de autoturisme Dacia, dintre care 19 noi. Dusterul a fost cel mai căutat de constănțeni (opt mașini cumpărate), urmat de modelele Logan, Sandero și Dokker.