Ce legătură este între comerţul constănţean cu parfumuri şi un presupus transport ilegal de arme?

Ancheta „Cuget Liber“

Ce legătură este între comerțul constănțean cu parfumuri și un presupus transport ilegal de arme?

În câteva publicații din presa internațională specializată în shipping (printre care „Maritime Bulletin“, „FleetMon“, „Allo Dakar“, Oeil DŽAfique“, „Vesseltracker“, „Africardv“) a apărut știrea conform căreia nava comercială „Sea Soul 1“ ar fi fost scufundată de echipajul său, în încercarea de a distruge o presupusă încărcătură de arme, transportate ilegal. Unele dintre aceste publicații susțin că nava era românească.„Sea Soul 1“ era un portcontainer de 3.050 tdw, construit în 1985 într-un șantier naval din Germania. Își schimbase deseori numele, semn al unei existențe aventuroase, care îl obligase să recurgă frecvent la acest gest. S-a numit „Holsatia“, „Lys Carrier“, „Point Lisas“, „P&O Nedlloyd Calais“, din nou „Holsatia“, „Terry Dos“ și, în final „Sea Soul 1". Sub acest nume, nava a fost înregistrată sub pavilionul Tanzaniei, pavilion aflat pe lista neagră a Paris Memorandum cu mențiunea: „risc înalt“.În data de 20 iunie 2014, „Sea Soul 1" a fost semnalată la Port Said (Egipt), de unde a ajuns la Mersin (Turcia) și, apoi, în portul Derice. Din acest ultim port cunoscut de pe traseul său, nava a plecat pe 14 iulie 2014. Dacă a mai trecut prin alte porturi, nu se știe.„Sea Soul 1" se afla în drum spre Dakar (Senegal), cu un echipaj egiptean la bord, când a dat de necaz. Potrivit relatărilor, a căror sursă nu este precizată în publicațiile internaționale, pe data de 8 august 2014, nava a fost reperată de o patrulă a marinei militare sene-galeze, care a dat alarma.În timpul controlului efectuat la bord, ar fi fost găsite 40 de containere, despre care se spune că ar fi fost încărcate cu arme. După unele relatări ar fi vorba de 10.000 de arme și 30 milioane de cartușe. Autoritățile ar fi reținut nava, dar în loc să îi ordone să intre într-un port și să descarce containerele au lăsat-o să stea în ancoră. Între timp, două containere au dispărut de la bord. Pe data de 12 august 2014, nava s-a scufundat, la circa 15 mile de Insula Goree, în apele Senegalului. Potrivit informațiilor vehiculate în presa internațională, de vină ar fi echipajul egiptean. Se speculează că a recurs la acest gest radical pentru a scăpa de ancheta penală. În prezent, echipajul s-ar afla în custodia autorităților egiptene, care încearcă să recupereze „probele“ de pe fundul mării. În după-amiaza zilei de 16 august, pe plaja Yarakh, niște localnici au găsit două containere aduse de valuri, despre care se crede că provin de pe „Sea Soul 1“. Unul dintre ele era încărcat cu o substanță sub formă de pudră. A fost alertată Poliția, care a stabilit o zonă de securitate. Pe plajă mai erau vizibile și 50 de butoaie care purtau etichete ale unor produse inflamabile.Potrivit publicațiilor, care, la rândul lor, se raportează la bazele de date din shipping-ul internațional, proprietar și manager al navei ar fi firma Lale Internațional SRL, din Constanța. Din datele publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, rezultă că obiectul principal de activitate al acestei societăți comerciale este comerțul cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie, în magazine specializate. Firma este foarte tânără, fiind înființată în septembrie 2012, an în care nu a avut activitate. În 2013, a raportat venituri de 30.869 lei, datorii de 20.388 lei și o pierdere de 14.386 lei. Potrivit datelor de bilanț, firma nu are active imobilizate (deci nici nave), iar capitalurile sale au o valoare negativă 15.446 lei, din care 1.000 lei capitalul subscris și vărsat. Ce legătură poate fi între cazul „Sea Soul 1" și o firmă care face comerț cu produse de parfumerie? Am încercat să aflăm răspunsul, chiar de la reprezentanții acesteia.La sediul social de pe str. Andrei Mureșan, nr.44, din Constanța, nu există niciun semn care să indice existența unei societăți comerciale. Ne-am străduit destul de mult la sonerie, până când a ieșit un bărbat cu trăsături specifice locuitorilor din Orientul Mijlociu și îmbrăcat în pantaloni și maieu. Vizibil deranjat de curiozitatea noastră, a refuzat să își spună numele, funcția în firmă și să ne primească în sediu. Timp de 10 - 15 minute, a dialogat din spatele porții metalice închise. Cunoștea subiectul navei scu-fundate, dar a negat faptul că Lale Internațional SRL ar fi armatorul ei. „Este doar manager. Se ocupă de asigurarea echipajului, de apro-vizionarea cu apă, alimente. Doar atât. Nu are treabă cu marfa. Nu este adevărat că pe navă s-ar fi aflat arme, doar muniție. Asta este permis de lege. Proprietarul navei este din Belize.“ La finalul discuției, ne-a solicitat numele și un număr de telefon de la redacție. La mai puțin de o oră, am fost apelați de o doamnă, care s-a recomandat ca fiind reprezentanta armatorului din Belize, dar fără să își divulge numele. Necunoscuta a ținut să precizeze că nu infirmă, dar nici nu confirmă informațiile apărute în presa internațională, despre încărcătura navei. În schimb, a confirmat faptul că Lale Internațional SRL este manager pentru o parte din problemele navei: echipaj, alimente, apă, lucru pe care îl știam deja. Interlocutoarea și-a exprimat opinia că presa n-ar trebui să scrie despre acest caz înainte ca autoritățile să finalizeze ancheta. Trăgând linie și adunând, rezultă că între nava „Sea Soul 1", suspectată că ar fi transportat arme și muniție, și firma Lale Internațional SRL, care, oficial, face co-merț cu produse de parfumerie, există o anumită legătură, con-firmată de cei doi interlocutori. O singură nelămurire mai avem: de ce ambele personaje au ținut să rămână anonime? Într-o chestiune atât de delicată, în care numele României a fost implicat, cea mai bună și onorantă atitudine din partea lor ar fi fost deschiderea și transparența deplină.http://www.news.odin.tc/index.php?page=view/article/1690/Romanian-freighter-Sea-Soul-1-sunk-by-crew-trying-to-destroy-illegal-arms-shipmenthttp://www.fleetmon.com/newsroom/2014/4510/romanian-freighter-sea-soul-1-sunk-crew-trying-des/http://allodakar.com/?p=15160&lang=enhttp://www.vesseltracker.com/en/Ships/Sea-Soul-1-8502377.htmlhttp://oeildafrique.com/senegal-cargaison-darmes-destinee-au-mali-coule-au-large-dakar-2/http://www.africardv.com/?p=10952