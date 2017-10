Ce îşi propune să facă Mihai Daraban la şefia Camerei de Comerţ a României

Ce își propune să facă Mihai Daraban la șefia Camerei de Comerț a României

Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța, este în prezent și președinte interimar al Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR). Cât de curând (deocamdată nu s-a stabilit o dată) se vor organiza însă alegeri, iar Mihai Daraban a precizat că va candida.Ce își propune pentru intervalul de timp cât este interimar, dar poate, de ce nu, și în mandatul de președinte care ar putea urma? Președintele CCINA Constanța spune că unul dintre lucrurile pe care și le-a propus de când ocupă noua funcție este ca CCIR să dea dovadă de transparență totală. Primii pași deja au fost făcuți, printr-o deschidere totală către presă, deschidere care de altfel nu exista, sub nicio formă. De asemenea, gra-dul de implicare a CCIR va crește. „Îmi propun să fim mult mai activi în ceea ce înseamnă decizia guvernanților și politicului vizavi de măsurile economice care se iau. Totdeauna, la nivel central, încă din 2002, conducerea Camerei de Comerț și Industrie a României a fost condiționată, constrânsă și autocenzurată. S-a autocenzurat, nu a discutat cu mass-media, «să nu supărăm pe cineva», acesta a fost principiul”, a precizat Mihai DarabanRegistrul Comerțului, subiect actualMihai Daraban susține, printre altele, și revenirea Registrului Comerțului la camerele de comerț. „Toți președinții de camere de comerț își doresc revenirea Registrului. Se discută ca și cum aceasta este o treabă nouă, o jucărie pe care noi ne-o dorim. Se face cu totul abstracție de perioada 1990 - 2002, s-a uitat faptul că atunci când s-a făcut Registrul camerele au primit doar un act normativ în brațe. Totul s-a făcut pe plan local, pe plan național. Noi vrem o soluție reparatorie”, a precizat Mihai Daraban.Președintele CCINA spune că nu există o miză a patrimoniului, așa cum s-a speculat, și asta pentru că Registrul nu are bunuri imobile. „S-a vorbit că miza este patrimoniul de 60 de milioane de euro a Registrului Comerțului. Registrul nu are patrimoniu! Registrul este chiriaș în toată țara. Stau pe la tot felul de entități private în chirie. Noi aveam o statistică, undeva până la nivelul lui 2012 au plătit 25 spre 30 de milioane de euro chirii în țară. Registrul la ora actuală are numai bunuri mobile, nu imobile. Au calculatoare, au mașini de serviciu, una la fiecare director, pe fiecare județ, și niște mobilier. Baza de date noi am început-o, ei au modernizat-o, dar baza de date, după cum știți, este publică. Dai 20, 30 lei și îți dau informații despre orice societate”, a explicat Mihai Daraban.