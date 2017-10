Ce îi determină pe marinarii români să se înscrie în sindicat?

1

Cotizatia

Cred ca cineva a gresit cu : "nebrevetații plătesc 70 dolari pe lună, iar ofițerii, 100 dolari pe lună" Poate pe an????Daca este corect cum este scris "pe luna" , atunci este o mare problema. Daca plata este luna,inseamna ca SLN-ul strange lunar in jur de 500000 $, adica 6000000 $ anual. Presupunand ca majoritatea banilor se duc catre avocati in procesele pe care le are SLN-ul cu diversi armatori ,atunci apare o problema.Ori avocatii sunt fff.scumpi, ori sunt o gramada de procese in care sunt implicati multi marinari romani. In incheiere , hai sa va dau ceva ca sa puteti compara: Nautilus International (formerly NUMAST in the UK) . Cititi ce ofera acest sindicat din UK vs cotizatia lunara. Am avut un coleg din UK( of.3) si era foarte multumit de ei.El venise in compania via Nautilus, deci sindicatul ii facuse rost de job. https://nautilusint.org/en/join-us/subscription-rates/ PS.Nu sunt membru de sindicat,dar daca ar fi sa aleg, as alege un sindicat puternic dintr-o tara occidentala.Sunt mult mai seriosi si mai bine organizati.Mai este cazul sa spunem ca bisericile catolica, anglicana sau protestanta( cele germane), au reprezentanti in marile porturi ale lumii si ca lucreaza impreuna cu aceste sindicate si ii ajuta pe membrii lor la nevoie?