Ce îi aşteaptă pe marinari şi cadeţi în 2014?

Ce îi așteaptă pe marinari și cadeți în 2014?

Potrivit previziunilor Asociației Companiilor de Crewing din România, shipping-ul va înre-gistra următoarele tendințe și evenimente în 2014:piața navlurilor (tarifelor de transport) va înregistra, în continuare, cotații scăzute;numărul armatorilor care preferă echipaje din Asia va fi în creștere;cerea de forță de muncă a industriei off-shore va crește pe piața din România;va crește numărul navelor arestate. Serviciile de Port State Control din întreaga lume vor reține navele care încălcă prevederile MLC - 2006;UE va continua evaluarea pregătirii navigatorilor din Filipine;statul român va adopta MLC - 2006 în cursul anului 2014;până în octombrie 2014, Comisia Europeană va impune României aplicarea, în le-gislația națională, a contractului colectiv de muncă valabil pe navele sub pavilion UE;va începe implementarea amendamentelor de la Manila și efectuarea cursurilor STCW necesare;în urma intervenției ARACIS, numărul ab-solvenților Universității Maritime din Constanța, din cadrul Facultății de Navigație, se va reduce cu două treimi. În schimb, crește nu-mărul absolvenților de la Facultatea de Elec-tromecanică, pentru care cererea pieții este mai mare;Universitatea Maritimă din Constanța va spori, în mod substanțial, numărul de cursanți de la colegiu;Chiar dacă unele companii de navigație au anunțat că vor recruta mai mulți cadeți în 2014, numărul locurilor de practică va continua să fie insuficient pentru a acoperi cererea.În cele ce urmează, vom prezenta previziunile în cazul a două dintre marile agenții de crewing care activează pe piața românească. „Compania „AB Crewing”, din Constanța, asigură circa 300 de locuri de muncă pe mare, din care circa 200 pentru flota Japoniei, iar diferența, pe nave cu pavilion Anglia și Elveția. În 2013, „AB Crewing” a asigurat contracte de îmbarcare pentru 700 de navigatori români plus 40 de cadeți. Din efectivul total, circa 70% sunt ofițeri, din care două femei ofițeri punte, iar 30%, nebrevetați” - a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, directorul agenției, Florin Urziceanu, care deține și președinția Asociației Companiilor de Crewing din România. Pentru 2014, se estimează o creștere de până la 10% a numărului locurilor de muncă oferite de „AB Crewing”. În cazul locurilor de practică pentru cadeți, sporul va fi de 20 - 30%. „Vom avea o creștere a locurilor de muncă mai substanțială în 2016, când vor intra în exploatare mai multe nave LNG. Încă din 2014, va începe pregătirea echipajelor pentru noile construcții” - a precizat Urziceanu. Un alt mare actor de pe piața crewing-ului românesc este compania „V.Ships Manpower”, din Constanța, care furnizează echipaje pentru flota gigantului „V.Ships”. „În 2013, am asigurat 250 de locuri de muncă pentru navigatorii români, din care 80 de poziții pentru ofițeri, 60 pentru echipele de service la nave, iar diferența pentru nebrevetați și câțiva auxiliari. Unul dintre ofițeri, căpitanul de pe nava de pasageri „Artania”, este femeie. Dacă în acest an am pierdut 30 de locuri de muncă pentru ofițeri, în urma ieșirii unor nave din managementul „V.Ships”, pentru 2014 se întrevede o ușoară creștere, ca urmare a intrării în flota sa a cel puțin două nave. Spre exem-plu, începând din luna decembrie, „V.Ships” va asigura managementul navei ro-ro „Traslubeca”, care va asigura transportul de linie în Marea Neagră, între porturile din Rusia, Ucraina, Turcia și Georgia. Patru dintre ofițeri, inclusiv comandantul, vor fi români. În decurs de un an, circa zece ofițeri români vor fi îmbar-cați pe această navă. În 2013, nu am avut locuri pentru cadeți și, probabil, nu vom avea nici în 2014" - a declarat Alin Cerbureanu, director al „V.Ships Manpower” și vicepreședinte al Asociației Companiilor de Crewing din România.