Ce facilități fiscale au firmele care optează pentru plata defalcată a TVA

Contribuabilii care optează pentru aplicarea mecanismului de plată defalcată a TVA în perioada 1 octombrie - 31 decembrie vor beneficia de o serie de facilități fiscale, printre care anularea penalităților de întârziere aferente obligațiilor fiscale aferente obligațiilor fiscale principale reprezentând TVA, restante la 30 septembrie.Pentru a beneficia de această facilitate fiscală, contribuabilii trebuie să îndeplinească o serie de condiții, astfel cum sunt reglementate la art. 24 din Ordonanța Guvernului nr. 23/2017, respectiv: a) obligațiile fiscale principale reprezentând TVA, restante la data de 30 septembrie 2017, inclusiv, precum și cele stabilite prin decizii de impunere comunicate până la data de 30 septembrie 2017, cu termen de plată după această dată, se sting până la data de 21 decembrie 2017, inclusiv; b) dobânzile aferente obligațiilor fiscale prevăzute la lit. a) stabilite prin decizii comunicate până la data stingerii obligațiilor fiscale principale, se sting până la data de 21 decembrie 2017, inclusiv; c) obligațiile fiscale principale reprezentând TVA cu termene de plată cuprinse între data de 1 octombrie 2017 și 21 decembrie 2017, inclusiv, se sting până la data de 21 decembrie 2017, inclusiv; d) să aibă depuse toate declarațiile fiscale, potrivit vectorului fiscal, până la data de 31 decembrie 2017; e) să depună notificarea privind opțiunea de plata defalcată a TVA, la organul fiscal central, până cel târziu la data de 31 decembrie 2017, inclusiv, sub sancțiunea decăderii. De asemenea, în cazul în care contribuabilii care optează pentru plata defalcată a TVA au în derulare eșalonări la plată, inclusiv pentru TVA, aceștia pot beneficia de anularea la plată a penalităților de întârziere. Această facilitate se acordă numai daca sunt indeplinite atât condițiile mai sus prezentate, cât și celelalte condiții pentru menținerea eșalonărilor la plată. Astfel, în situația în care un contribuabili are eșalonare la plată pentru mai multe tipuri de obligații fiscale, inclusiv pentru TVA, dacă respectă conditiile mai sus prezentate, acesta poate beneficia de anularea la plata a penalităților aferente TVA-ului, dar trebuie să-și mențină valabilitatea eșalonării la plată pentru celelalte obligatii. Efectele opțiunii privind plata defalcată a TVA sunt următoarele:- amânarea la plată a penalităților de întârziere. În baza notificării depusă pentru opțiunea de plată defalcată a TVA, organul fiscal va emite și comunica o decizie de amanare la plată, în vederea anulării, a penalităților de întarziere aferente obligatiilor fiscale principale reprezentând TVA, prin care se va individualiza cuantumul penalițărilor de întârziere ce fac obiectul acestor facilități fiscale; - executarea silită nu începe sau se suspendă pentru penalitățile de întârziere amânate la plată; - penalitățile de întârziere amânate la plată nu se sting cu eventualele sume încasate de organul fiscal central. Astfel, aceste penalități de întârziere vor avea un regim special, pentru a fi protejate în vederea anulării, în situația în care contribuabilii îndeplinesc condițiile prezentate anterior. După efectuarea unei analize privind indeplinirea condițiilor de către contribuabilii care au optat pentru plata defalcată, organul fiscal central va emite, după caz, până la data de 31 ianuarie 2018: - decizie de anulare a penalităților de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale reprezentând TVA - dacă sunt îndeplinite condițiile menționate anterior; - decizie de repunere în sarcina contribuabililor a penalităților de întârziere amânate la plată - dacă nu sunt îndeplinite condițiile menționate anterior. Pentru acordarea facilității fiscale, urmează ca în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a Ordonanței Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA, să se aprobe procedura de aplicare a articolului 24 din acest act normativ, prin ordin al ministrului finanțelor publice, la propunerea președintelui ANAF. Spre deosebire de alte acte normative, Guvernul României a dorit să reglementeze ca această facilitate să se acorde din oficiu, prin simpla notificare de opțiune a plății defalcate a TVA, nemaifiind necesar a depune contribuabilul o cerere pentru acordarea facilităților fiscale mai sus prezentate. Astfel, contribuabilii care doresc anularea penalităților pe care organul fiscal le-a amanat la plată din oficiu, trebuie sa indeplinească condițiile prezentate mai sus, fără a fi necesară deplasarea acestuia la organul fiscal central. Iată câteva exemple practice prezentate de ANAF:Exemplul nr. 1: În situația în care un contribuabil dorește să opteze pentru plata defalcată a TVA, depune o notificare în data de 1 noiembrie 2017 la organul fiscal central care analizează evidența fiscală a acestuia, din oficiu. Astfel, se poate constata că un contribuabil înregistrează în evidența fiscală următoarele obligații fiscale restante: a) obligații fiscale principale reprezentând TVA restante la 30 septembrie 2017, în suma de 1.000 lei; b) dobanzi aferente obligațiilor fiscale principale reprezentând TVA restante la 30 septembrie 2017, stabilite prin decizii comunicate de organul fiscal central, în suma de 300 lei;c) penalități de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale reprezentând TVA restante la 30 septembrie 2017, stabilite prin decizii comunicate de organul fiscal central, în suma de 200 lei; d) obligații fiscale principale reprezentând TVA cu termene de plată între 1 octombrie 2017 și 21 decembrie 2017, inclusiv, în suma de 200 lei.De asemenea, organul fiscale central verifică dacă sunt depuse de către contribuabil toate declarațiile fiscale, potrivit vectorului fiscal.În urma depunerii notificării prin care contribuabilul optează pentru plata defalcată a TVA, organul fiscal emite decizie de amanare la plată în vederea anulării a penalităților de întarziere aferente obligatiilor fiscale principale reprezentând TVA, pentru suma de 200 lei. Pentru această sumă nu se începe sau se suspendă executarea silită și nu intră în stingere cu eventualele sume încasate de organul fiscal central.Astfel, dacă contribuabilul achită în data de 18 decembrie 2017, suma de 1.500 lei, reprezentând obligațiile menționate la lit. a), b) și d) prevăzute mai sus, acesta beneficiază de anularea la plată a sumei de 200 lei reprezentând penalități de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale reprezentând TVA restante la 30 septembrie 2017. În acest sens, organul fiscal central emite, până la data de 31 ianuarie 2018, o decizie de anulare a penalităților de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale reprezentând TVA.Dacă contribuabilul nu achită până la data de 21 decembrie 2017, inclusiv, obligațiile menționate la lit. a), b) și d) prevăzute mai sus sau nu are toate declarațiile fiscale depuse, penalitățile de întârziere amanate la plată, în suma de 200 lei, se repun în sarcina acestuia.Este de menționat faptul că acordarea facilității fiscale mai sus prezentate nu este condiționată de plata obligațiilor fiscale existente în evidența fiscală, de altă natură decât TVA.Exemplul nr. 2: În situația în care un contribuabil care are în derulare o eșalonare la plată acordată potrivit legii, inclusiv pentru TVA, optează pentru plata defalcată a TVA, prin depunerea, în data de 1 noiembrie 2017, a unei notificări, organul fiscal central analizează evidența fiscală a acestuia, din oficiu.Astfel, dacă contribuabilul are în derulare la data 30 septembrie 2017 eșalonare la plată pentru obligații fiscale în cuantum de 1500 lei, din care debite TVA - 500 lei, dobanzi TVA eșalonate la plată - 150 lei și penalități de întârziere amanate la plată aferente TVA - 100 lei, acesta beneficiază de anularea la plata a sumei de 100 lei, reprezentând penalități de întârziere aferente TVA, dacă achită până la data de 21 decembrie 2017, inclusiv, suma de 650 lei. Însă, celelalte obligații fiscale eșalonate la plată rămân de achitat conform graficului de eșalonare la plată. Dacă din diferite motive, contribuabilul pierde valabilitatea eșalonării la plată, penalitățile de întârziere aferente TVA, în cuantum de 100 lei, râmân anulate la plată, întrucât Ordonanța Guvernului nr. 23/2017 este un cadru legal special, distinct de prevederile Codului de procedură fiscală, care reprezintă cadrul legal general privind colectarea creanțelor bugetare.