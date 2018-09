Ce evoluţie are indicele ROBOR la trei luni

Ce evoluție are indicele ROBOR la trei luni

Indicele ROBOR la trei luni, în funcție de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobânda variabilă, a scăzut ușor, ieri, pe piața interbancară la 3,25% pe an, de la 3,27% pe an, față de valoarea anunțată în ziua anterioară, potrivit datelor publicate de Banca Națională a României (BNR). Conform datelor BNR, la începutul acestui an, ROBOR la 3 luni se situa la 2,05%.În ceea ce privește indicele la 6 luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, acesta a stagnat la 3,43%.De asemenea, la același nivel cu cel de luni, respectiv 3,49%, s-a situat și ROBOR la 9 luni, care reprezintă rata dobânzii plătită la creditele în lei atrase de către băncile comerciale de la alte bănci comerciale.Indicele ROBOR la 12 luni a stagnat, la rândul său, la aceeași valoare de 3,55%.ROBOR reprezintă rata medie a dobânzii la care băncile românești se împrumută între ele în lei. Indicele se stabilește zilnic ca medie aritmetică a cotațiilor practicate de 10 bănci selectate de Banca Națională a României.