Ce evenimente expoziţionale ne-a pregătit Camera de Comerţ Constanţa

Ce evenimente expoziționale ne-a pregătit Camera de Comerț Constanța

Dănuț Jugănaru, directorul general al CCINA, a prezentat, în cadrul unei conferințe de presă, evenimentele și manifestările expoziționale organizate de instituția pe care o conduce, în perioada următoare.Între 25 februarie și 9 martie 2016, la Maritimo Shopping Center Constanța, va fi deschis Târgul de Mărțișor 2016, cu produse specifice sărbătorilor de Mărțișor și 8 Martie.Pe 3 martie, în sala de conferințe a CCINA Constanța, va avea loc seminarul cu tema „Întreținere predictivă prin monitorizarea stării fluidelor de lubrifiere - hidraulice”. Evenimentul este organizat în colaborare cu Lubrication Management - IK4 TEKNIKER din Spania.Ediția a VIII-a a Târgului de turism „Vacanța” are loc în intervalul 11 - 13 martie 2016, la Maritimo Shopping Center Constanța.Centrul Enterprise Europe Network Con-stanța, din cadrul CCINA, organizează, în data de 17 martie 2016, un parteneriat de afaceri în cadrul Expoziției specializate „PCHELOMANIA” - destinată apiculturii, ce se va desfășura la Dobrich, Bulgaria (Complexul Sportiv Prostor, 17 - 20 martie).Tot în intervalul 17 - 20 martie, la Pavilionul Expozițional Mamaia, are loc Salonul de dotări hoteliere și alimentație publică, ediția a XIV-a, care va cuprinde echipamente, materiale și mobilier pen-tru hoteluri și restaurante. În paralel, în aceeași peri-oadă și aceeași locație, se va desfășura Târgul de mobilă „Totul pentru casă și familie”.Ediția a XIII-a a Târgului pentru nunți va avea loc în Mamaia, între 8 și 10 aprilie.Expoziția de produse și echipamente pentru cosmetică este organizată în colaborare cu ROMEXPO, în perioada 8 - 10 aprilie, în Mamaia. Vor fi prezentate echipamente și consumabile destinate atât saloanelor de specialitate, cât și publicului larg.Expoziția și Conferința „Black Sea Ports & Shipping - organizată de Transport Events Management Ltd., din Kuala Lumpur, Malaysia, aflată la a V-a ediție, va fi găzduită de Centrul Expozițional Constanța în inter-valul 26 - 27 mai.