Ce este şi ce vrea Coaliţia 52 din Constanţa

Ce este și ce vrea Coaliția 52 din Constanța

Ieri s-a lansat Coaliția 52 din Con-stanța, care are ca principal scop modificarea Legii 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică. Reprezentanții acesteia consideră că trebuie neapărat îmbunătățit dialogul între societatea civilă și autoritățile publice. Așadar, propun câteva amendamente ce vizează mărirea perioadei de consultare publică, organizarea dezbaterilor publice după o procedură unică și sancțiuni directe pentru șefii instituțiilor în care nu se respectă Legea 52.Patronatul Întreprinderilor Mici și Mijlocii Constanța (PIMM) este unul dintre membrii Coaliției 52, coaliție care și-a propus la nivel local, regional și național să facă o campanie de advocacy pentru schimbarea Legii 52. „Patronatul IMM este mem-bru în această coaliție pentru că la nivel local suntem interesați în pri-mul și în primul rând să existe stabilitate și predictibilitate economică. Deciziile de la nivel local, date de către consilierii locali, consilierii municipali și consilierii județeni, au efecte asupra mediului de afaceri. Și mă refer la taxele și impozitele care în fiecare an sunt instituite la nivelul municipiului Constanța și la nivel județean și care de multe ori ne schimbă datele jocului în planul de afaceri pe care l-am făcut cu un an înainte. Pentru ca aceste situații să fie preîntâmpinate este firesc și corect ca dialogul și relațiile între mediul de afaceri și factorii decizionali să fie sănătoase și normale”, a precizat președintele PIMM Con-stanța, Iulian Gropoșilă.Din Coaliția 52 din Constanța mai fac parte Blocul Național Sindical Constanța, Liga Consilierilor Juridici din județul Constanța, Asociația Europeană Interaxe, Patronatul Național al Femeilor de Afaceri din IMM, Mare Nostrum s.a.Soluțiile de schimbare a Legii 52/2003 au venit ca urmare a rezultatelor unei cercetări la nivel național, care arată că aplicarea legii este în prezent una formală, deficitară și nefuncțională. Primul pas în campania de advocacy îl constituie organizarea de mese rotunde, în peste 20 de localități din România, printre care și Constanța, pe 17 februarie, la care au fost invitați să participe parlamentari, consilieri locali și județeni, conducerile primăriilor și ale consiliilor județene, din aceste orașe.