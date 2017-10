Ce efecte are campania împotriva navelor sub standard, din zona Mării Negre

Black Sea Campaign 2015 - campania împotriva navelor sub standard, organizată de Federația Internațională a Transportatorilor (ITF) și sindicatele afiliate, din zona Mării Negre, este programată în luna iunie și se va desfășura în porturile Bulgariei, Georgiei, României, Rusiei, Turciei și Ucrainei.„Împreună cu colegii noștri din sindicatele navigatorilor din țările riverane, lucrăm la organizarea viitoarei campanii. Pregătim materiale informative ce vor fi distribuite la bordul navelor, procedurile de desfășurare a acțiunii, echipele de control, din care vor face parte și reprezentanții autorităților” - a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, Adrian Mihălcioiu, șeful Inspectoratului ITF România și pre-ședinte al Sindicatului Liber al Navigatorilor.Black Sea Campaign a debutat în 2013, ca reacție la situația dramatică a navigației din zonă, efectuată cu nave îmbătrânite, uzate fizic și moral și cu echipaje prost plătite și nevoite să muncească în condiții sub standard.Ediția din 2014 a campaniei a fost subiectul filmului documentar „Dark Side of Black Sea - Seafaring in substandard vessels” (Partea întunecată a Mării Negre - navigând pe vapoarele sub standard), care a fost difuzat la nivelul ITF și în țările din regiunea Mării Negre. În luna mai 2015, filmul a fost prezentat în Turcia la cea de a 10-a ediție a filmului documentar dedicat muncii și în cadrul Centrului Cultural din Istanbul.Care sunt efectele campaniei? „În primul rând, trebuie precizat că inspecțiile la bordul navelor, efectuate de inspectoratele ITF și sindicatele afiliate nu au loc doar în perioada de campanie, ci pe parcursul întregului an. Din 2013, de când am început să acționăm concertat, la nivel regional, am reușit să realizăm o radiografie exactă a shipping-ului din zonă, să determinăm numărul navelor și identitatea lor, structura flotei Mării Negre, problemele cu care se confruntă echipajele. Am organizat acțiuni de inspecție, care au descurajat intrarea navelor sub standard în porturile din regiune. Fenomenul a fost vizibil mai ales în timpul desfășurării campaniei, când numeroase nave și-au amânat intrarea în porturile Mării Negre, pentru a nu fi reținute.Pe parcursul celor trei ani s-a observat o scădere semnificativă a numărului navelor cu vârsta de peste 40 de ani. În același timp, condițiile de muncă și viață la bordul navelor s-au îmbunătățit. Astăzi, inspectorii ITF se bucură de autoritate și respect. Iar ca o consecință a acestor schimbări majore, numărul accidentelor navale soldate cu pierderi de vieți omenești și răniri a scăzut în regiunea Mării Negre.În zilele noastre, porturile de la Marea Neagră sunt mai puțin permisive față de navele sub standard, iar echipajele simt acest lucru și au prins curaj să ceară sprijinul inspectoratelor ITF când au probleme. Dacă și navigatorii din Siria și Egipt și-au luat inima în dinți și reclamă condițiile de muncă de pe navele lor, este clar că am reușit să producem o schimbare majoră de mentalitate, în shipping-ul din zonă.Navigația de la Marea Neagră urmează o tendință bună din punct de vedere al standardelor tehnice ale navelor și al standardelor sociale de la bord. Mai sunt multe de făcut, de aceea nu vom renunța la campania noastră. Să nu omitem un lucru, Convenția internați-onală privind munca și viața pe mare MLC - 2006 a fost ratificată numai de două țări riverane, Rusia și Bulgaria, dar asta nu înseamnă că este și aplicată. Va trebui să organizăm o întâlnire la nivel regional, a ITF și a sindicatelor afiliate, la care să invităm și autoritățile statale, pentru a discuta toate aceste probleme “ - a afirmat Mihălcioiu.Concluziile Black Sea Campaign 2015 vor fi prezentate pe 25 iunie, cu prilejul Zilei Internaționale a Navigatorilor.