Ce e mic, scump şi greu de obţinut? Creditul bancar!

Ce e mic, scump și greu de obținut? Creditul bancar!

„Vino la noi și convinge-te cât de simplu poți obține un credit de nevoi personale!“ - se spune în publicitatea postată pesite-ul unei bănci comerciale. Clientul este informat că are nevoie de numai trei documente - adeverința de salariu, fișa fiscalăși factura de utilități - pentru a obține un împrumut de 200 de lei pentru plata furnizorului de energie electrică, termică sau apă.Avantajos, dar prohibitÎn 2012, ofertele de împrumuturi pentru nevoi personale s-au în-mulțit. Dar există o mare diferență față de epoca creditului cu buletinul. Băncile sunt mai atente cui dau banii, solicitând nu doar buletinul, ci și documentele (adeverință de salariu sau cupon de pensii) din care să reiasă capacitatea clientului de a returna împrumutul. Pe de altă parte, valoarea creditelor este mică. Băncile nu vor să mai riște. Prin plafonarea cât mai jos a împrumuturilor, se asigură că acestea vor fi înapoiate.În rândul creditelor imobiliare, cel din programul Prima Casă 4 rămâne de departe cel mai atractiv, grație condițiilor impuse de către stat și a faptului că acesta garantează împrumutul. Potrivit calculului prezentat de una dintre bănci, pentru un credit de 165.000 lei (circa 37.000 euro), pe o perioadă de 30 de ani, rata lunară este, la acest moment, de 1.173 lei (dar variază în funcție de Robor). Pentru „familia medie“ chiar și acest credit „foarte avantajos“ este imposibil de accesat. Ancheta bugetelor de familie realizată de Institutul Național de Statistică arată că, în trimestrul IV, 2011, veniturile bănești au fost în medie de 2.025 lei lunar, pe gospodărie. Din această sumă, o cotă de 68,7% a fost cheltuită pentru consumul zilnic, 15,8% cu im-pozitele și taxele, 15,1% pentru alte cheltuieli. Pentru investițiile în gos-podărie au fost alocate doar 0,4%, respectiv 8,1 lei. Dacă prin absurd o astfel de familie ar ajunge să acceseze un credit imobiliar din programul Prima Casă 4, în condițiile „foarte avantajoase“ de mai sus, 58% din câștigul său lunar s-ar duce la banca creditoare. Ca urmare, familia respectivă ar trebui să facă foamea și să nu mai plătească taxele și impozitele la stat.Împrumutul pentru înnoirea parcului auto rămâne, în continuare, scump. Simulatorul de credite al uneia dintre băncile „ieftine“ informează că pentru suma de 80.000 de lei solicitată, care ar urma să fie rambursată în 24 luni, se achită o dobândă totală de 11,25% pe an. Comparativ cu rentabilitatea celor mai multe firme românești, care nu depășește nivelul de 3 - 5%, creditarea cu o asemenea do-bândă este împovărătoare.Scara riscurilorPe fondul deteriorării situației economice la nivel european, dar și național, creditarea este nu doar scumpă, ci și tot mai restrictivă. Potrivit unui sondaj efectuat de Banca Națională a României, condițiile de creditare au cunoscut o înăsprire în primele patru luni din 2012, comparativ cu aceeași perioadă din anul precedent. Băncile impun condiții mai grele și exigențe mai înalte mai ales la împrumuturile acordate populației, cu precădere la cele de consum. Instituțiile financiare suflă în iaurt și când e vorba de creditarea companiilor, dar mai cu seamă a IMM-urilor. În opinia bancherilor, sectoarele cu cel mai înalt risc pentru creditare rămân cele din sectorul construcțiilor și al tranzacțiilor imobiliare. În schimb, riscul asociat activităților din sectorul energetic și agricultură este în scădere. Microîntreprinderile sunt considerate categoria de debitori cu cel mai mare risc asociat.Față de 2011, termenii creditării s-au modificat. Valoarea creditului a continuat să scadă, iar perioada de rambursare s-a redus și mai mult. Pe de altă parte, băncile solicită prime de risc tot mai mari. Cererea de creditare s-a menținut pe ansamblu constantă, comparativ cu 2011. Ea a crescut în cazul creditelor pe termen scurt și s-a redus în cazul IMM-urilor. Se anticipează scăderea cererii de credite până la finele anului.Zodia incertitudiniiUnul dintre specialiștii din sectorul financiar a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber“, că pe piața creditului corporatist din județul Constanța se constată următoarele fenomene:valoarea și perioada pentru returnarea împrumuturilor este din ce în ce mai mică;ponderea creditelor pentru investiții este în scădere, crescând în schimb cea a creditelor de lucru;băncile analizează cu mai multă atenție bonitatea clienților;condițiile de garantare sunt mai dure, din cauza scăderii valorii de piață a imobilelor. Sunt acceptate drept garanții bunurile mobiliare și imobiliare ale companiilor, administratorilor și altor persoane fizice, precum și contractele comerciale ferme.Pe de altă parte, companiile continuă politica de reducere a cheltuielilor și investițiilor. Oamenii de afaceri își pun întrebarea: de ce să investească când nu se știe cum vor evolua economia europeană și cea națională, cursul de schimb al leului și prețurile, dacă produsele sau serviciile realizate vor mai fi solicitate peste șase luni sau un an? Astăzi, economia nu mai este capabilă de anticipații și previziuni, întrucât contractele pe termen mediu și lung, care îi dau stabilitate, sunt tot mai puține. Locul lor a fost luat de contractele spot, de pe o zi pe alta. Afacerile au intrat în zodia incertitudinii.