Ce declaraţie trebuie să depună plătitorii de venituri pentru anul 2015

Ce declarație trebuie să depună plătitorii de venituri pentru anul 2015

Prin O.P.A.N.A.F. nr. 3.605/2015 s-au aprobat Instrucțiunile de completare și depunere a Formularului 205 „Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă și câștigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit”.Pentru anul 2015, formularul se completează și se depune de către plătitorii de venituri, potrivit titlului III din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, pentru următoarele tipuri de venituri:- venituri din drepturi de proprietate intelectuală;- venituri din activități desfășurate în baza contractelor/convențiilor civile încheiate potrivit Legii nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum și a contractelor de agent;- venituri din activitatea de expertiză contabilă și tehnică, judiciară și extrajudiciară;- venituri din activități independente realizate într-o formă de asociere cu o persoană juridică, microîntreprindere;- venituri sub forma câștigurilor din operațiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum și din orice alte operațiuni similare;- venituri obținute din valorificarea bunurilor mobile sub forma deșeurilor din patrimoniul afacerii, potrivit art.78, alin.(1), lit.f) din Codul Fiscal;- câștiguri din transferul titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise ;- venituri din salarii;- venituri din dividende;- venituri din dobânzi;- câștiguri din transferul valorilor mobiliare în cazul societăților închise și al părților sociale;- venituri din lichidarea persoanei juridice;- venituri din premii;- venituri din jocuri de noroc;- venituri din pensii;- venituri din arendare;- venituri din alte surse;În cazul în care, în cursul anului, la nivelul aceluiași plătitor, au fost efectuate plăți privind mai multe tipuri de venituri enumerate mai sus, se completează un singur formular. Pentru fiecare tip de venit plătit se generează în același formular câte un tabel, înscriindu-se datele corespunzătoare, aferente anului de raportare, pe beneficiari de venit.Termenul de depunere a declarației:Declarația se completează și se depune anual :- până la 29 februarie 2016 inclusiv, pentru anul 2015;- ori de câte ori plătitorul de venit constată erori în declarația depusă anterior, acesta completează și depune o declarație rectificativă, situație în care se va înscrie „X” în căsuța prevăzută în acest scop.Declarația rectificativă se întocmește pe tipuri de venit și va cuprinde numai pozițiile corectate declarate eronat în declarația inițială, sau pozițiile care, în mod eronat, nu au fost cuprinse în declarația inițială.Declarația se completează cu ajutorul programului de asistență care este pus la dispoziția contribuabililor, gratuit, de unitățile fiscale sau care poate fi descărcat de pe portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu respectarea structurii de date (fișier XML).Plătitorii de venituri au obligația depunerii declarației la organul fiscal competent unde sunt înregistrați ca plătitori de impozite și taxe, în format electronic (format PDF, cu fișier XML atașat), pe suport magnetic sau optic, care va fi însoțit de exemplarul în format hârtie, semnat potrivit legii.Declarația poate fi depusă și prin mijloace electronice de transmitere la distanță, potrivit legii.Reamintim contribuabililor că, în cazul sediilor secundare înregistrate ca plătitori de impozit pe veniturile din salarii, declarația corespunzătoare activității sediilor secundare se depune de către contribuabilul care le-a înființat, pe codul de înregistrare fiscală al acestuia, la organul fiscal în a cărui evidență fiscală este înregistrat contribuabilul.Pentru angajații care au fost detașați la o altă entitate, declarația se completează de către angajator sau, în cazul în care angajatul detașat este plătit de entitatea la care a fost detașat, se depune de către plătitorul de venit din salarii.În situația în care plata venitului salarial se face de entitatea la care angajații au fost detașați, angajatorul care a detașat comunică plătitorului de venituri din salarii la care aceștia sunt detașați date referitoare la deducerea personală la care este îndreptățit fiecare angajat. Pe baza acestor date plătitorul de venituri din salarii la care angajații au fost detașați întocmește ștatele de salarii și calculează impozitul, în scopul completării declarației.Referitor la modul de completare a impozitului pe veniturile din jocuri de noroc realizate de persoanele fizice în anul 2015, plătitorii de venit declară astfel:- pentru veniturile realizate de persoanele fizice în perioada 01.01.2015 - 12.02.2015, plătitorii de venituri nu au obligația depunerii formularului 205.- pentru veniturile realizate de persoanele fizice în perioada 13.02.2015 - 11.06.2015, ca urmare a participării la jocuri de noroc la distanță (on line), slot-machine, lozuri și festivaluri de poker, plătitorii de venituri au obligația depunerii formularului 205.- pentru veniturile realizate de persoanele fizice în perioada 12.06.2015 - 31.12.2015, ca urmare a participării la jocuri de noroc la distanță (on line) și festivaluri de poker, plătitorii de venituri au obligația depunerii formularului 205.Impozitul aferent dividendelor distribuite, dar care nu au fost plătite acționarilor sau asociaților până la sfârșitul anului în care s-au aprobat situațiile financiare anuale se cuprinde în declarația aferentă perioadei în care a avut loc aprobarea situațiilor financiare anuale.