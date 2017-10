Ce declaraţie depun persoanele fizice care obţin venituri din activităţi agricole

Ce declarație depun persoanele fizice care obțin venituri din activități agricole

Potrivit prevederilor art. 74 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, persoanele fizice care în anul 2013 desfășoară o activitate agricolă, impusă pe bază de norme de venit, au obligația de a depune până la data de 25 mai inclusiv a anului fiscal, pentru anul în curs, formularul 221 - „Declarație privind veniturile din activități agricole impuse pe norme de venit”.Deoarece, în acest an, data de 25 mai este zi nelucrătoare, termenul limită de depunere a declarației va fi în acest caz 27 mai 2013, conform Codului de Procedură Civilă.Au obligația de a depune declarația menționată, persoanele fizice care, realizează, în mod individual, venituri din România, din activități agricole pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit, provenind din:a) cultivarea produselor agricole vegetale;b) exploatarea pepinierelor viticole, pomicole și altele asemenea;c) creșterea și exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală.Declarația nu se depune pentru:- persoanele fizice/membrii asocierilor fără personalitate juridică ce dețin cu orice titlu suprafețe de teren destinate producției agricole, pentru cele necultivate, pentru cele cultivate cu plante furajere graminee și leguminoase pentru producția de masă verde precum și pentru pășuni și fânețe naturale, destinate furajării animalelor deținute de contribuabilii respectivi, pentru care venitul se determină pe baza normelor de venit și a celor prevăzute la art.72 alin.(2) din Codul fiscal;- contribuabilii arendatori, care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor supuse impunerii potrivit prevederilor Cap.IV “Venituri din cedarea folosinței bunurilor” titlul III “Impozitul pe venit” din Codul fiscal;- contribuabilii care obțin venituri din activități agricole și își desfășoară activitatea în mod individual, în limitele stabilite potrivit tabelului prevăzut la art. 72 alin. (2) din Codul fiscal, inclusiv în cazul în care veniturile sunt obținute din exploatarea bunurilor deținute în comun sau în devălmășie și sunt atribuite conform punctului 14912 din Hotărârea Guvernului nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Page 2 of 3 www.anaf.roLegii nr.571/2003 privind Codul fiscal. Suprafețele de teren/animalele respective sunt considerate din punct de vedere fiscal ca fiind incluse în patrimoniul personal și generează venituri neimpozabile conform art.42 lit.g) din Codul fiscal;- contribuabilii care îndeplinesc condițiile prevăzute la art.71 alin.(1) din Codul fiscal și pentru care veniturile din activități agricole sunt impuse pe bază de normă de venit, după data de 25 mai a anului fiscal în care s-a produs evenimentul pentru veniturile realizate după 25 mai și până la sfârșitul anului fiscal respectiv.Modelul, conținutul și instrucțiunile de completare a formularului 221 –”Declarație privind veniturile din activități agricole impuse pe norme de venit”, sunt aprobate prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.476/2013, publicat în Monitorul Oficial nr.244/29.04.2013.Declarația se depune la organul fiscal competent, la următoarele termene:- până la data de 25 mai inclusiv a anului fiscal, pentru anul în curs, privind suprafața cultivată/cap de animal/familie de albine deținută/deținut la data declarării. În cazul contribuabililor/asocierilor fără personalitate juridică care depun cu întârziere declarația pentru anul în curs, după data de 25 mai, informațiile cuprinse în declarație vizează suprafețele cultivate/capetele de animale/familiile de albine deținute la data de 25 mai;- ori de câte ori contribuabilul constată erori în declarația depusă anterior, acesta completează și depune o declarație rectificativă, situație în care se va înscrie “X” în căsuța prevăzută în acest scop.În situația în care intervin modificări privind structura suprafețelor destinate producției agricole vegetale sau numărul de capete de animale/familii de albine, contribuabilii au obligația de a depune declarația rectificativă până la data de 25 mai a anului de raportare. Informațiile înscrise în declarație vor viza suprafețele cultivate/capete de animal/familii de albine deținute la data depunerii declarației rectificative.Modificarea structurii suprafețelor destinate producției agricole vegetale sau numărului de capete de animale/familii de albine, intervenite după data de 25 mai nu conduce la recalcularea normelor de venit.Organul fiscal competent1. În situația în care activitatea se desfășoară în mod individual, Declarația se completează în două exemplare:- originalul se depune la:a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde își are domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuiește efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;b) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru ceilalți contribuabili persoane fizice.- copia se păstrează de către contribuabil sau de împuternicitul/curatorul acestuia.2. În situația în care activitatea se desfășoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, Declarația se completează în două exemplare:- originalul se depune la organul fiscal la care asocierea este luată în evidență fiscală;- copia se păstrează la domiciliul fiscal al asocierii, împreună cu celelalte documente privind activitatea acesteia.Declarația se completează de către contribuabili sau de către împuterniciții acestora, înscriindu-se cu majuscule, citeț și corect, toate datele prevăzute de formular, și se depune în format hârtie la:- registratura organului fiscal;- oficiul poștal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.Data depunerii declarației este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poștă, după caz.Declarația se pune gratuit la dispoziția contribuabilului sau poate fi descărcată de pe portalul ANAF, la adresa: www.anaf.ro/asistență contribuabili/formulare și programe utile/toate formularele cu explicații.Informații detaliate se pot obține la:- birourile pentru asistența contribuabililor din cadrul administratiilor finantelor publice;- telefonic, la Centrul de asistență a contribuabililor, la nr.0314039160;- accesând pagina de Internet, site-ul www.anaf.ro.