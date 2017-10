Ce decizii a luat Ministerul Finanţelor în dosarul Micula

Ce decizii a luat Ministerul Finanțelor în dosarul Micula

Ministerul Finanțelor Publice a luat act de hotărârea Curții de Arbitraj Internațional de pe lângă Centrul Internațional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiții (ICSID) în dosarul Micula.Din punct de vedere juridic, decizia nu schimbă cu nimic demersurile efectuate de statul român până la această dată. De altfel, încă din 9 martie 2015, Ministerul Finanțelor Publice a executat integral hotărârea arbitrală, fără ca acest lucru să presupună renunțarea la cererea de anulare. Suma a fost achitată prin mecanismul de plată instituit de Parlamentul României, prin lege.Potrivit deciziei ICSID, România va suporta costurile procedurii, nu și cheltuielile de reprezentare juridică a părților și alte cheltuieli efectuate de acestea în legătură cu dosarul arbitral.În același timp, Ministerul Finanțelor Publice trebuie să pună în aplicare decizia Comisiei Europene de recuperare a sumei. Altfel, România riscă declanșarea procedurii de infringement.Punerea în executarea a Deciziei Comisiei Europene de recuperare din 30 martie 2015 a fost demarată de Agenția Națională de Administrare Fiscală. În prezent, România mai are de recuperat aproximativ 380.000.000 de lei de la Ioan și Viorel Micula și de la alte 8 societăți identificate în cuprinsul Deciziei Comisiei Europene.Tribunalului arbitral de la Washington a decis, în data de 11 decembrie 2013, acordarea de despăgubiri reclamanților, în valoare de 376.433.229 lei plus dobândă, echivalent a aproximativ 84,50 milioane euro plus dobândă.Din calculele efectuate la nivelul Ministerului Finanțelor Publice, la data de 11 decembrie 2013, România datora reclamanților suma totală de 791.882.451,82 lei, echivalent a aproximativ 178 milioane euro.În data de 9 aprilie 2014, România, prin Ministerul Finanțelor Publice, a formulat o cerere de anulare a hotărârii arbitrale pronunțate în dosarul ARB/05/20, asupra căreia Comitetul ad-hoc investit cu soluționarea acesteia s-a pronunțat în această lună, în sensul respingerii anulării.România, prin Ministerul Finanțelor Publice, a executat integral hotărârea arbitrală, fără ca acest lucru să presupună renunțarea la cererea de anulare, încă din data de 9 martie 2015 (prin compensarea obligațiilor fiscale ale societății EUROPEAN FOOD SA, executări silite realizate în România de un executor judecătoresc și plata, prin consemnare, a sumei rămase de plată într-un cont deschis pe numele celor cinci reclamanți până la finalizarea investigației în domeniul ajutorului de stat a Comisiei Europene și pronunțarea unei decizii).Cele cinci persoane fizice și juridice refuză, însă, să recunoască faptul că hotărârea arbitrală a fost executată integral și au inițiat, colectiv sau în nume propriu, o serie de litigii interne și internaționale având ca prim scop recunoașterea hotărârii arbitrale, conform procedurilor din diferitele jurisdicții, și, ulterior, demararea procedurilor de executare silită a bunurilor deținute de România în acele jurisdicții.În afara procedurilor de recunoaștere și/sau executare demarate în România, astfel de proceduri au mai fost inițiate și în alte state semnatare ale Convenției pentru reglementarea diferendelor relative la investiții între state și persoane ale altor state, încheiată la Washington la 18 martie 1965, ratificată prin Decretul nr.62/1975 (Convenția ICSID).