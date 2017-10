Ce cursuri organizează CCINA?

Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța organizează următoarelor cursuri autorizate:- Manager proiect, obligatoriu pentru toți cei ce doresc să coordoneze proiecte structurale în perioada 2014 - 2020.În perioada: 9 - 17 martie 2015. Cursul este autorizat în condițiile OG 129/2000 republicată, are o durată de 40 ore, iar după examenul de absolvire, cursanților li se vor elibera certificate de absolvire recunoscute la nivel național. 2/3 din timpul programului de formare este focalizat pe aplicații practice, studii de caz, modele de bune practici etc. Investiție: 490 lei;- Formator, obligatoriu pentru cei ce doresc sa lucreze ca formatori, în special în cadrul proiectelor structurale. Perioada: 16 - 24 martie 2015.Cursul este autorizat în condițiile OG 129/2000 republicată, iar după examenul de absolvire, cursanților li se vor elibera certificate de absolvire recunoscute la nivel național.La finalizarea cursului, participanții vor fi în măsură să evalueze nevoile de formare ale unui grup de persoane, să proiecteze și să livreze un program de formare și să evalueze programul și participanții.Atenția se va focaliza pe metode moderne și apreciative de formare, studii de caz și jocuri de rol, participanții experimentând situații reale de formare și relații cu viitorii cursanți. Investiție: 490 lei;- Expert achiziții publice. Din 2014, în cadrul fiecărui proiect finanțat prin POSDRU/POCU, în echipa de management este obligatorie prezența unui expert achiziții publice. Perioada: 23 - 31 martie 2015.Cursul este autorizat în condițiile OG 129/2000 republicată, are o durată de 40 ore, iar după examenul de absolvire, cursanților li se vor elibera certificate de absolvire recunoscute la nivel național.La finalizarea cursului, participanții vor fi în măsură să abordeze achizițiile publice fie din perspectiva ofertanților, fie din perspectiva autorităților contractante, fie din perspectiva realizării achizițiilor în cadrul proiectelor cu finanțare nerambursabilă. Investiție: 790 lei-Condiții de înscriere pentru cele trei cursuri: studii superioare finalizate.- Auditor public intern. Perioada: 30 martie -3 aprilie 2015. Auditul public intern este o funcție managerială care se exercită în instituțiile publice în baza Legii 672/2002 privind auditul public intern, republicată și modificată, precum și a Normelor de aplicare, aprobate prin hotărâri ale guvernului în perioada 2011 – 2014. Investiție: 790 leiPentru informații suplimentare și înscrieri, persoana de contact: Ludovic FRAICO (0731 335 658), telefon: 0241 619.854 (int. 225); e-mail: dru@ccina.ro