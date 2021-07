Ce credeți, Corpul de control al Ministerului Transporturilor va face ordine la ANR?

Corpul de control al Ministerului Transporturilor se află la Autoritatea Navală Română, conform declarației ministrului Cătălin Drulă. Inspectorii vor lua la puricat întreaga activitate a instituției. Oare această acțiune de control are legătură cu afacerea ilegală cu nave, de la Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, caz în care două persoane au fost reținute? Este vorba de: Daniel Manole – directorul ARSVOM și Petre Neacșa – directorul direcției economice din Ministerului Transporturilor. Oare în urma acestei investigații, inspectorii Corpului de control vor propune ca, în cazul proceselor pe care ANR le are cu propriii angajați, sumele reprezentând cheltuieli de judecată și cele pe care instituția trebuie să le achite în plus, sub formă de dobânzi și actualizări cu indicele inflației, să fie suportate de cei vinovați, adică de către cei ce au generat fenomenul de discriminare salarială? Dumneavoastră, stimați cititori, ce părere aveți: Corpul de control al Ministerului Transporturilor va face ordine la ANR?