Ce chilipiruri are Fiscul la vânzare

Fiscul este cel mai mare jucător de pe piața comerțului românesc. Dacă vrei un palat în capitală, o vilă sau un restaurant pe malul mării, o făbricuță în nordul țării sau o flotă de autoturisme, apelezi la el. În „galantarele“ lui găsești tot ce vrei și nu vrei, de la ace de cusut și chei de yale până la ambarcațiuni și pescadoare. Cine poftește un teren în Cucuieții din Vale sau în buricul Ga-lațiului nu are decât să se adreseze Fiscului!v v vÎn cele ce urmează vă prezentăm câteva dintre ofertele zilei. Mai întâi să le vedem pe cele ale serviciului colectare executare silită persoane juridice, din cadrul Administrației Județene a Finanțelor Publice Constanța.Pe data de 3 august 2016 are loc ce-a de-a treia licitație publică pentru vânzarea un teren intravilan în suprafață de 2.000 metri pătrați, situat în localitatea Pecineaga, strada Bujorului, nr. 2, lot 1, care a aparținut debitoarei Oldship Naval SRL din Mangalia. Prețul de pornire a licitației, diminuat cu 50%, este de 16.751 lei (fără TVA).Tot pe 3 august 2016, este scoasă la vânzare prin licitație publică o autoutilitară N3 Man, diesel, având 1.900.000 kilometri parcurși, care a aparținut debitoarei Red Family I.M.D. SRL din Mangalia, Neptun. Prețul de pornire a licitației este de 4.128 lei (fără TVA).Pe data de 10 august 2016 are loc ce-a de-a treia licitație publică pentru vânzarea următoarelor bunuri imobiliare:- un teren de pășune în suprafață de 41.046 mp, prețul de pornire a licitației, diminuat cu 50%, este de 523.446 lei (fără TVA);- un teren de pășune în suprafață de 8.954 mp, cu un preț de pornire a licitației, diminuat cu 50%, de 114.574 lei (fără TVA).Ambele terenuri se află în extravilanul comunei Săcele, din județul Constanța și au aparținut persoanei H.C.T., din București, în calitate de garant al debitoarei Dapo Euro Imob SRL, din Galați.Pe data de 18 august 2016 are loc ce-a de-a doua licitație publică pentru vânzarea unui autoturism „Dacia Sandero”, fabricat în 2009, care a aparținut debitoarei F&M Bunkering Services SRL din Constanța. Prețul de pornire a licitației, diminuat cu 25%, este de 10.047,78 lei (fără TVA). În aceeași zi are loc ce-a de a doua licitație publică pentru vânzarea unui teren intravilan, cu suprafața de 777 metri pătrați, situat în Mangalia, zona Service Neptun, care a aparținut debitoarei Relax Estival SA, din Constanța. Prețul de pornire a licitației, diminuat cu 25%, este de 221.267,50 lei (fără TVA).Tot pe data de 18 august 2016 are loc ce-a de-a doua licitație publică pentru vânzarea unui teren intravilan, în suprafață de 819 metri pătrați, situat în localitatea Valu lui Traian, strada Ceairului, nr. 14, lot 1, care a aparținut debitoarei Hispano Inversiones Marenostrul SRL, din Constanța. Prețul de pornire a licitației, diminuat cu 25%, este de 38.412 lei (fără TVA).La rândul său, compartimentul de valorificare din cadrul Administrației Județene a Finanțelor Publice Constanța are la vânzare următoarele chilipiruri:- pescadorul „Efeler 1", sub pavilion Turcia, dotat cu un motor diesel în 4 timpi, la prețul de 43.200 de lei;- o ambarcațiune din lemn (cu lungimea de 20 metri și lățimea de 6 metri, dotată cu un motor în 4 timpi), la prețul de 63.000 de lei;- ambarcațiunea din lemn „Sea World”, cu lungimea de 14,5 metri și lățimea de 5,5 metri, dotată cu un motor, la prețul de 38.300 de lei;- pescadorul „Karaka 2", sub pavilion Turcia, cu lungimea de 19,2 metri și lățimea de 6,2 metri, dotat cu un motor diesel în 4 timpi, la prețul de 31.850 de lei;- velierul din lemn „Rose 29” (20 metri lungime, dotat cu un motor generator Atima 500 E pe benzină și cu o barcă pneumatică cu motor Yamaha), la prețul de 46.1750 de lei;- ambarcațiunea „Ebbi”, sub pavi-lion Turcia (10 metri lungime, 3,1 metri lățime, 0,8 metri pescaj, dotată cu motor Jlina, plus o barcă pneumatică de 6 metri lungime, cu motor Johnson), la prețul de 21.950 lei;- un autoturism Opel Zafira, fabricat în 2002, preț 1.700 lei;- un autoturism Peugeot Partner, fabricat în 2000, preț 1.600 lei;- o utoutilitară Renault, fabricată în 2001, preț 4.300 lei;- 3.499 fermoare din plastic, 0,35 lei bucata;- 900 de chei yala blanc - 0,60 lei bucata;- 900 de chei auto blanc - 1,20 lei bucata;- 15.400 de pandantive din piatră - 0,25 lei bucata;- 4.950 de andrele - 0,25 lei bucata;- 27.800 croșete metalice - 0.05 lei bucata;- 991.000 de perechi de șosete din fire sintetice tip cipic pentru dame - 0,05 lei perechea;- 41 jocuri de noroc electronice, tip slot machines - 560 de lei bucata;- 760.000 de filtre de țigări - la prețul de zero lei și zero bani.