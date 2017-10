Ce câştigă agenţii economici dacă îşi rezolvă litigiile pe calea arbitrajului comercial?

Ce câștigă agenții economici dacă își rezolvă litigiile pe calea arbitrajului comercial?

l Interviu cu profesorul univ. dr. Ștefan Deaconu - președintele Curții de Arbitraj Comercial InternaționalPrezent la Constanța, la conferința „Arbitrajul comercial intern și internațional. Actualitate și perspective, în contextul noilor reguli de procedură arbitrală”, profesorul univ. dr. Ștefan Deaconu, președintele Curții de Arbitraj Comercial Internațional, a acordat ziarului „Cuget Liber” următorul interviu:- Domnule președinte, să presupunem că sunt om de afaceri și am un litigiu cu o altă firmă. De ce este preferabil să apelez la arbitrajul comercial, în loc să mă adresez unei instanțe civile? Ce avantaje am?- Sunt mai multe avantaje. În primul rând, timpul în care se soluționează un litigiu este mult scurt.- Adică?- Dacă la o instanță poate dura și câțiva ani, în arbitraj poate fi soluționat în câteva luni. În al doilea rând, este avantajul confidențialității dezbaterilor. În cazul instanței civile, odată ce dosarul a ajuns la ea, oricine poate vedea actele din dosar. Uneori, acestea cuprind informații despre sume, know-how, care n-ar trebui să ajungă la concurență. În arbitraj, dosarul nu poate fi văzut decât de părțile din litigiu. Un alt avantaj constă în posibilitatea de a-ți alege judecătorul, arbitrul. Să luăm un exemplu: să presupunem că se judecă doi comercianți. Fiecare dintre ei are posiblitatea să-și desemneze un arbitru, un judecător. Aceasta nu înseamnă că judecătorul va fi de partea sa, ci că și-a ales persoana în care are încredere, cunoscând-o ca fiind bine pregătită profesional, integră, serioasă.- Libertatea de a alege judecătorul nu dă posiblitatea traficului de influență?- Absolut, nu! Dacă se descoperă că arbitrul este de partea celui care l-a nominalizat și nu de partea legii, își pierde credibilitatea pentru totdeauna și nu va mai fi ales de nimeni în funcția de arbitru. Un alt avantaj este legat de costuri. Pentru litigiile de valori foarte mari, costurile sunt mai mici decât în instanța de judecată.- Vreți să exemplificați?- Dacă la instanța civilă costul este fix, respectiv 10% din valoarea sumei aflată în litigiu, în arbitraj procentul scade de la 8% la 0,2%. Este de 8% pentru sumele mici și ajunge la 0,2% în cazul litigiilor de peste 10 milioane de euro. Un alt avantaj este faptul că hotărârea arbitrală este executorie de drept, la fel ca orice altă hotărâre judecătorească.- Există cumva și avantajul mai bunei profesionalizări a judecătorilor din arbitraj în problemele comerciale, comparativ cu judecătorii instanțelor civile?- Fără îndoială că arbitrii sunt specializați. Există o listă de arbitri și oricine poate vedea specializarea acelor persoane, spre deosebire de instanțele de judecată, în care judecătorilor le-ar fi foarte greu să se specializeze. În calitate de judecător, primești dosare diferite. Nu poți spune eu vreau să soluționez numai litigii în domeniul maritim. Primești toate tipurile de litigii civile. Or, specializarea joacă un rol important mai ales într-o lume în care un contract de construcție, un contract bancar și așa mai departe au elementele specifice. Pe de altă parte, nicio persoană, nici un judecător nu are cum să cunoască toată legislația și de aceea este nevoie de specializare.- A crescut numărul firmelor care apelează la arbitrajul comercial?- În ultimul deceniu, am avut o criză economică. Foarte multe firme au dat faliment sau au intrat în reorganizare. Apoi, dacă în anii Ž90 se apela mai mult la arbitraj pentru că lumea nu avea încredere în instanțele de judecată, ulterior, încrederea a fost recâștigată. În aceată perioadă, arbitrajul comercial nu a cunoscut o creștere spectaculoasă. În schimb, cei ce s-au obișnuit cu procedura arbitrajului comercial impun clauza soluționării litigiilor pe calea arbitrajului comercial pentru că știu care sunt avantajele.- În calitate de agent economic, pentru a beneficia de aceste avantaje, ce trebuie să fac?- În contractul pe care îl semnați, trebuie să scrieți că, în caz de litigiu, soluționarea lui se va face de către curtea de arbitraj pe care dumneavoastră o alegeți, spre exemplu: Curtea de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța. Este foarte important ca această clauză să fie clară. Dacă, spre exemplu, se va spune „va fi soluționată de o instanță de arbitraj”, vor începe problemele: care instanță de arbitraj, după ce procedură? Nu se va putea pronunța nicio curte de arbitraj, fiind vorba de o clauză imperfectă. De aceea este foarte important ca acei ce trec clauza în contract să o scrie clar și precis.- Domnule președinte, pe mine în calitate de presupus om de afaceri, m-ați convins. De-acum încolo voi încheia contractele doar cu clauza soluționării litigiilor prin intermediul Curții de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța.- Ha, ha! Mulțumesc!