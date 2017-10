Ce aşteaptă oamenii de afaceri de la viitorul primar al Constanţei

Sondaj "Cuget Liber"

Ce așteaptă oamenii de afaceri de la viitorul primar al Constanței

Ce așteptați de la viitorul primar al municipiului Constanța? Aceasta este întrebarea pe care cotidianul „Cuget Liber“ a adresat-o mai multor reprezentanți ai mediului de afaceri.„Principala preocupare a viitorului primar trebuie să fie atragerea investițiilor majore, pentru a asigura cât mai multe locuri de muncă. Municipalitatea trebuie să le ofere investitorilor terenuri în concesiune. Trebuie stopată practica așa-ziselor retrocedări. Ar trebui să se facă lumină în privința patrimoniului imobiliar al orașului. Locuitorii au dreptul să cunoască situația acestuia: ce a fost, ce s-a vândut și pe câți bani, ce s-a retrocedat și la cine au ajuns terenurile și casele, ce a mai rămas în pro-prietatea comunității. Trebuie să știm clar dacă orașul mai poate oferi ceva sau rămânem tot cu jucătorii economici consacrați, de dinainte de revoluție. De ase-menea, trebuie să se pună capăt birocrației în relația cu agenții economici și solicitările lor să fie rezolvate mult mai rapid. Este nevoie de transparență. Primăria trebuie să prezinte periodic modul în care este cheltuit banul public, pe ce proiecte” - a declarat Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României și al Camerei de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța„Constanța trebuie să redevină Constanța, cu specificul ei de oraș la malul mării - a afirmat Fotini Teodorescu, președintele Dobrogea Grup. Orașul nu are o identitate, este un talmeș-balmeș din toate punctele de vedere. Cel ce ajunge în Constanța nu își dă seama că acesta este orașul cu cel mai mare port de la Marea Neagră. Dacă vine ca turist, constată că Mamaia e o mare aglomerație. Vrea să vadă centrul orașului, dar constată că nu există așa ceva. Avem o zonă pietonală care de-abia acum se formează. Cel ce vrea să viziteze orașul nu știe unde să meargă, pentru că nu există un prospect. Nu va putea nici să meargă pe faleză, să bea o cafea pe terasă, la Cazinou - simbolul orașului. Circulația în oraș este haotică. Nu există indicatoare care să te îndrume spre muzee. Oamenii de pe platforma noastră industrială sunt derutați, pentru că nu au cu ce să ajungă la serviciu. Cel ce vine cu trenul la Constanța și iese din gară, în loc să vadă parcul cu frumoasa fântână arteziană, la care Șantierul Naval Constanța a muncit și a băgat atâția bani, se lovește de un vapor colorat altfel, în jurul căruia toți boschetarii își fac nevoile.”„Viitorul primar trebuie să fie un om serios, să trateze problemele Constanței cu cea mai mare seriozitate, să iubească și să respecte orașul. Constanța a fost neglijată până acum. Infrastructura ei trebuie refăcută. Rețeaua rutieră e în mare suferință, iar semaforizarea e defectuoasă. Trebuie găsite soluții pentru criza parcărilor, dar și în privința curățeniei stradale. În zona industrială, trebuie rezolvată problema podurilor. Veniturile din taxe și impozite trebuie folosite pentru binele Constanței, transparent” - a spus Niculae Dușu, președintele grupului de firme Celco.„Constanța trebuie să devină funcțională. Avem nevoie de mai multe parcări. Trotuarele trebuie refăcute atât în centrul orașului, cât și în cartiere. S-a săpat peste tot pentru rețelele de cabluri și au rămas șanțuri și gropi în urmă. Nu a supravegheat nimeni refacerea trotuarelor și aducerea lor la starea inițială. Lucrările de refacere trebuie făcute pe banii celor ce dețin rețelele subterane, nu din banii contribuabililor. Noi, agenții economici, plătim taxe și impozite la bugetul local. Ar trebui să vedem că se face ceva pentru oraș cu acești bani, că se repară infrastructura rutieră, spitalele, școlile, parcurile și locurile de joacă, că se construiesc parcări și se asigură curățenia. În ciuda faptului că an de an contribuim la bugetul local, Constanța este un oraș urât față de altele. Dorim transparență deplină asupra modului în care este cheltuit banul public” - a declarat Constantin Gheorghe, administratorul firmei Rel Syspro SRL.„În primul rând trebuie refăcută infrastructura orașului și trebuie stopată autorizarea construcțiilor pe spațiile verzi. Suntem unul dintre orașele care a distrus spațiile verzi, în loc să le extindă suprafața. Viitorul primar ar trebui să atragă investitori, în special din domeniul productiv, la Constanța, așa cum au făcut alte orașe din vestul și centrul țării. În afară de turism și comerț, nu prea mai avem altceva la Constanța. Trebuie atrase fonduri europene. Ovidiu, un oraș cu 4.500 de locuitori, a inaugurat un parc deosebit de frumos. Constanța n-a mai construit un parc de pe vremea lui Ceaușescu” - a afirmat Florin Urziceanu, președintele Asociației Companiilor de Crewing din România.„Așteptăm ca viitorul primar să realizeze achizițiile publice așa cum scrie la lege, în deplină transparență, cu caiete de sarcini corecte. Contractele încheiate împotriva legii și care aduc deservicii orașului trebuie reziliate. Spre exemplu, orașul suferă grav la capitolul salubritate. Municipalitatea ar trebui să renunțe la contractul cu firma Polaris. Prin asigurarea unor achiziții corecte, vom avea servicii mai bune și se vor crea și locuri de muncă. Primăria trebuie să se implice în refacerea infrastructurii rutiere. Viitorul primar ar trebui să colaboreze strâns cu Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța, să realizeze acțiuni comune cu aceasta, pentru a veni în sprijinul mediului de afaceri și a stimula investițiile” - a afirmat Gheorghe Ciurea, președintele grupului de firme Comat Constanța