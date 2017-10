Ce aşteaptă marinarii şi portuarii de la ministrul Felix Stroe

Ce așteaptă marinarii și portuarii de la ministrul Felix Stroe

Personajele care s-au perindat, în ultimii 17 ani, la cârma Ministerului Transporturilor n-au făcut nimic pentru shipping-ul românesc și industria portuară. Cauzele sunt multiple: pregătirea lor nu avea nici în clin nici în mânecă cu aceste domenii, din minister au cam dispărut specialiștii în domeniul naval și portuar, care să-i sfătuiască pe miniștri, iar aceștia au rămas prea puțin în funcție ca să învețe.Cu Felix Stroe în fruntea Ministerului Transporturilor ar putea fi altceva. Omul este școlit în domeniul navigației, fiind absolvent al Institutului de Marină „Mircea cel Bătrân”, a navigat câțiva ani, trăiește de o viață în Constanța și, teoretic, ar trebui să fie la curent cu problemele portuarilor și navigatorilor.De aceea, shipping-ul și industria portuară au mult mai mari așteptări de la noul ministru decât au avut de la predecesorii lui.Felix Stroe știe, probabil, că statul are o mare datorie față de marinarii români. Lupii de mare își doresc ca România să aibă, din nou, o flotă maritimă comercială, care să asigure stagii de practică pentru cadeți și locuri de muncă pentru ofițeri și nebrevetați. Desigur, nu se gândesc la o flotă de stat, ci la una privată. Dar pentru așa ceva este nevoie de o legislație care să stimuleze înregistrarea navelor sub pavilion românesc. Cea mai bună soluție ar fi înființarea unui al doilea pavilion național, așa cum România a avut, pentru scurt timp, în intervalul august 1998 - decembrie 1999.În plus, marinarii români își doresc să fie sprijiniți în competiția de pe piața muncii. Statul român ar trebui să încheie acorduri cu statele de pavilion, care să permită navigatorilor noștri să aleagă țara de domiciliu fiscal cea mai favorabilă. Până de curând, România a avut un singur acord de acest fel, cu Norvegia. Încheiat în 2007, acesta a expirat în 2011 și nu a mai fost reînnoit. El le permitea angajatorilor norvegieni să plătească toate taxele și impozitele aferente salariilor conform legislației din România, mult mai favorabilă pentru ei. De aceea erau interesați să recruteze echipaje românești.Navigatorii mai au nevoie și de o lege care să reglementeze, printre altele, încadrarea lor în condiții de muncă speciale de muncă, ceea ce le-ar da dreptul să se pensioneze înainte de împlinirea vâstei de 65 de ani. Cine își poate închipui că marinarii mai sunt apți de muncă pe mare la peste 60 de ani sau că armatorii străini le-ar mai da navele pe mână?Ar mai fi și altele de făcut pentru marinari: asigurarea locurilor de practică pentru cadeții români, prin încheierea unor acorduri cu statele de pavilion; achiziționarea sau construcția unor nave-școală; reducerea taxelor de examinare a navigatorilor, practicate de Autoritatea Navală Română, și eliminarea taxelor de examinare pentru acordarea brevetelor.Industria portuară are, la rândul ei, mari așteptări. Ele sunt legate, în primul rând, de aplicarea prevederilor Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor și a căilor navigabile. Dar cea mai mare așteptare a portuarilor este ca noul ministru să relanseze marile proiecte de infrastructură. De dezvoltarea rețelei rutiere, a celei feroviare și de asigurarea condițiilor de navigație pe Dunăre, pe parcursul întregului an depinde punerea în valoare a uriașului potențial al portului Constanța, astfel încât acesta să devină o platformă de distribuție pentru Europa Centrală și de Est.