Ce aşteaptă agenţii economici constănţeni de la viitorul Guvern

Sondaj „Cuget Liber”

Ce așteaptă agenții economici constănțeni de la viitorul Guvern

Un sondaj jurnalistic realizat de ziarul „Cuget Liber” în rândul agenților economici constănțeni evidențiază o paletă largă de așteptări ale mediul de afaceri din partea viitorului Guvern.Stila Stavrositu, directorul economic al companiei „Coremar”, a declarat următoarele: „România are nevoie de o creștere a schimburilor economice. Noul guvern ar trebui să stimuleze exporturile prin toate pârghiile pe care le are la îndemână. Agenții economici români au nevoie de sprijinul statului pentru a pătrunde pe piețele emergente din Asia și Africa. Este nevoie și de o schimbare în relațiile cu Rusia, pentru a relansa schimburile economice. Traficul din portul Constanța depinde de ceea ce se întâmplă în economia națională, în comerțul extern. Nu trebuie uitat faptul că bunăstarea a zeci de mii de familii din județul nostru depinde direct sau mediat de evoluția traficului maritim de mărfuri. În altă ordine de idei, așteptăm și o intensificare a luptei împotriva evaziunii fiscale.”Cristian Pândichi, directorul comercial al companiei „Logistic Park” SA, apreciază că: „Mediul de afaceri are nevoie de stabilitate economică și politică. Viitorul guvern ar trebui să se concentreze asupra acestor obiective, în primul rând. Ar fi o greșeală să își consume energia și timpul operând schimbări în funcțiile de conducere din aparatul de stat. Pe de altă parte, este necesar să fie stimulată creșterea economică. Împreună cu sistemul bancar, trebuie găsită o cale de echilibrare a creditării, cu economisirea și consumul.”La rândul său, Constantin Gheorghe, directorul general al firmei „Rel Syspro” a declarat următoarele: „Schimbarea de guvern nu cred că va avea vreun impact economic. Noul cabinet va avea un spațiu foarte restrâns de inițiativă. Chiar dacă ar vrea, nu poate reduce nivelul taxelor și impozitelor întrucât bugetul a fost aprobat. Nu-i permite nici acordul cu Fondul Monetar Internațional. În privința proiectelor cu fonduri europene nu poate face decât să urmărească îndeplinirea celor deja existente. Prezența unui nou guvern la București ar putea influența cel mult atitudinea piețelor externe față de România, dar nu știu dacă în bine sau rău. Vom vedea.”Omul de afaceri Corneliu Idu consideră că: „Mulți nu înțeleg că economia românească este dependentă de ceea ce se întâmplă în lume și, mai ales, în Europa. Criza din zona euro ne-ar fi afectat într-o mult mai mare măsură, dacă vechiul guvern nu ar fi luat măsuri pentru stabilitatea economiei. Este de apreciat faptul că noul guvern va fi format din oameni tineri, cu o nouă viziune. Sper ca viitorii miniștri să fie preocupați de atragerea finanțărilor europene și să urmărească modul de realizare a proiectele începute. Eu cred că toate instituțiile statului ar trebui să sprijine mediul de afaceri. În continuare, există prea multe agenții și instituții care acordă licențe, autorizații, controlează și consumă, sufocând mediul de afaceri. Viitorul guvern ar putea sprijini economia prin măsuri de reducere a birocrației.”Daniel Linteș, directorul general al companiei „Socep” SA, consideră că: „Noul guvern este unul de tranziție și ca urmare nu poate face prea multe. Pentru județul Constanța și agenții economici portuari este important ca viitorul Executiv să ducă la bun sfârșit investițiile la autostradă, la șoseaua de centură și să continue proiectele de investiții din portul Constanța.” Directorul de marketing-vânzări al „Dobrogea Grup” SA, Otilia Stanciu, a afirmat: „Problemele pe care producătorii din sectorul nostru de activitate le-ar dori rezolvate de noul guvern sunt aceleași, respectiv aplicarea propunerilor legislative privind combaterea evaziunii fiscale, una dintre acestea fiind reducerea TVA la alimentele de bază la 9%.”Printre cei ce au răspuns întrebărilor ziarului „Cuget Liber” se află mai mulți patroni și manageri care au dorit să li se păstreze anonimatul. Opinia generală a acestora este că noul guvern nu poate face nimic pentru mediul de afaceri, într-un mandat de numai nouă luni.