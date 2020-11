Ce aspirator ar trebui să alegeți - vertical sau cu sac?

Aspiratoare verticale

Aspiratoare cu sac

În timp ce aspiratoarele cilindrice au fost mult timp cel mai frecvent tip de aspiratoare, din ce în ce mai multe gospodării aleg acum aspiratoare verticale. Acest articol vă va arăta avantajele și dezavantajele ambelor tipuri, pentru a vă ajuta să luați decizia corectă în funcție de nevoile dvs.Aspirator vertical sau cu sac: care este cel mai bun pentru casa dvs.?Aspiratoarele verticale au un design simplu : motorul și capul de aspirație sunt așezate în aceeași unitate, pe care utilizatorul trebuie să o împingă în față.Pro:● În medie, aspiratoarele verticale tind să fie mai ieftine decât aspiratoarele cu sac.● Un aspirator vertical fără cablu este foarte ușor de manevrat în toată casa, fără să fie nevoie să schimbați priza în fiecare cameră.● Deoarece folosesc perii motorizate, sunt eficiente la curățarea covoarelor și covoarelor groase.● Tranziția între podelele goale și covoare poate fi mai ușor controlată.● Recipientul poate fi desprins și golit cu ușurință.● Nu va trebui să vă îndoiți spatele, decât dacă utilizați un accesoriu pentru furtun.● Depozitarea este ușoară, deoarece nu există accesorii de demontat și depozitate. De asemenea, pot fi acționate fără pregătiri.Contra:● Aspiratoarele verticale au rareori o izolare fonică bună și, prin urmare, sunt mai zgomotoase decât aspiratoarele cu sac.● În cazul modelelor pe baterie, au nevoie de o reîncărcare periodică.● Ele pot fi grele și dificil de tras înainte și înapoi în toată casa. De asemenea, sunt mult mai greu de transportat pe scări.● Sunt mai puțin eficiente la curățarea colțurilor sau a locurilor greu accesibile, chiar dacă unele modele sunt acum echipate cu un furtun mic în aceste scopuri.În cazul aspiratoarele cu sac, duza de curățare este plasată la capătul unei bări și este legată de unitatea de vid printr-un furtun. Această unitate sau canistră conține motorul, filtrul și sacii de praf. Aspiratorul are roți, pentru a fi târât de utilizator.Pro:● Deoarece nu există nicio limitare a dimensiunii motorului, aceste aspiratoare sunt mai puternice decât aspiratoarele verticale . Au o aspirație și un debit mai bune, ceea ce înseamnă o curățare mai ușoară și mai rapidă, în special pentru podelele dure.● Aspiratoarele cu sac sunt mai ușoare și mai simplu de transportat pe scări.● Acestea au o manevrabilitate mai bună și, datorită furtunului, sunt mai practice pentru a curăța scările și alte locuri greu accesibile pentru un aspirator vertical: sub sau în spatele mobilierului sau deasupra solului (tapițerie, draperii, jaluzele).● Sunt mai silențioase, deoarece există mai mult spațiu pentru o bună izolare fonică.Contra:● Aspiratoarele cu sac nu pot fi puse în funcțiune imediat: de obicei este necesară o asamblare înainte de a le putea folosi (să puneți accesoriile la locul lor, de exemplu). Deci nu sunt la fel de practice pentru o utilizare rapidă.● Va trebui să schimbați sacul periodic, pe măsură ce acesta se uzează.● Datorită furtunului și barei, aspiratoarele cu sac pot fi mai greu de depozitat decât aspiratoarele verticale. Cu toate acestea, odată demontate, ele pot încăpea într-un dulap mic.● Unora nu le place să tragă aspiratorul în spatele lor. Poate avea impact asupra mobilierului sau a pereților, pe măsură ce vă deplasați. În plus, dacă roțile aspiratorului sunt prea mici, acestea se pot bloca cu cabluri de alimentare și covoare groase.● Problema principală este că trebuie să vă aplecați mai des atunci când utilizați un aspirator cu sac, ceea ce poate fi o problemă dacă aveți dureri de spate.