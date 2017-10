Ce ar trebui să facă statul pentru marinarii români

Ştire online publicată Joi, 14 August 2014. Autor: Cuget Liber Online.

De navigatori, instituțiile centrale ale statului își aduc aminte, că mai există, doar de Ziua Marinei Române. Odată pe an, îi bagă în seamă, adresându-le mesaje de felicitare. Ce diferență este între ei și mama mare, de care nepoții își amintesc numai la aniversări? Niciuna!L-am întrebat pe Adrian Mihălcioiu, liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor, ce-ar trebui să facă statul român pentru această categorie socio-profesională de elită, dar urgisită, pentru a o ajuta să supraviețuiască?„Este o întrebare foarte bună! Statul ar trebui să vină în ajutorul navigatorilor și nu să le pună bețe în roate. Am semnalat de nenumă-rate ori faptul că marinarii nu dispun de condiții standard minime de angajare, reglementate prin lege. Din această cauză, mulți dintre ei sunt nevoiți să renunțe la drepturile lor, pentru a obține un loc de muncă.Autoritățile ar trebui să se ocupe mai mult de buna pregătire a viitorilor ofițeri, în cadrul universităților, având în vedere competiția extraordinară de pe piața internațională și faptul că avem din ce în ce mai puțini ofițeri și nebrevetați pe mare.Promovarea în funcții superioare ar trebui să se facă respectând standardele internaționale și nu după reguli inventate în România. STCW (Convenția internațională privind standardele de instruire, certificare și efectuare a serviciuluide cart pentru navigatori) spune foarte clar că, pentru a promova într-o funcție superioară, sunt necesare minimum 12 luni de experiență în funcția deținută. În discordanță cu STCW, experții români au consi-derat că nu sunt de ajuns 12 luni și au ridicat standardul la 24 luni.Trebuie știut că, într-un an, marinarul nu stă 12 luni la bord. Poate prinde un voiaj de 3 - 6 luni, urmând să se îmbarce în anul următor. Din acest motiv, sunt necesari mai mulți ani pentru îndeplinirea condiției de vechime minimă în funcție.Prin dublarea acestei perioade de timp, marinarul român este privat de dreptul de a dobândi mai repede un salariu mai mare, iar România pierde importante venituri în valută.Pe de altă parte, nu trebuie uitat că cererea cea mai mare de ofițeri este la funcțiile superioare, or, prin această abatere de la STCW, un număr important de ofițeri români sunt împiedicați să pătrundă pe acest segment de piață. Practic, ofițerii români sunt discriminați în raport cu ofițerii altor state, chiar de către statul român” - a declarat liderul SLN.La începutul acestui an, sindicatul a lansat o inițiativă pentru re-zolvarea crizei locurilor de practică pentru cadeți, care s-a împotmolit.„Deși suntem o organizație non-profit, care nu are activități comerciale, ne-am oferit primii să intrăm în acest proiect, să cofinanțăm practica viitorilor ofițeri” - amintește Mihălcioiu. „Alături de noi, ar trebui să participe Autoritatea Navală Română, CERONAV, unitățile de învățământ superior și agențiile de crewing. Toate aceste entități sunt interesate ca țara noastră să aibă navigatori, dar este nevoie de o decizie din partea Ministerului Transporturilor, Ministerului Apărării și Ministerului Educației pentru a se pune proiectul în practică. Aceste instituții trebui să încurajeze formarea tinerilor ofițeri, pentru că există locuri de muncă bine plătite pe piața internațională și românii trebuie ajutați să le ocupe și să aducă bani în țară. Acesta este un alt exemplu de neimplicare din partea statului român. Cred că ar trebui să existe un departament special pentru navigatori, care să analizeze toate aceste probleme și să vină cu soluții.”