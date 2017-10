Ce alternativă avem la Prima Casă?

A devenit programul Prima Casă singura opțiune viabilă de a-ți cumpăra o locuință? Pentru un credit de 50.000 euro, dobânda anuală efectivă în programul guvernamental este de 5,5%. În funcție de banca aleasă, clienții plătesc între 86.000 și 91.000 euro. Potrivit unei analize HotNews, creditele în euro din Prima Casă sunt cu 1 – 2% mai avantajoase decât cele mai ieftine oferte de pe piață. Creditele în lei acordate în program sunt însă mai scumpe. Ce alternativă există? ING și-a promovat intens creditele ipotecare, fiind prima bancă ieșită din program, care a anunțat produse cel puțin similare cu cele garantate de stat. Astfel, la un credit de 50.000 euro, pe 25 ani, rata lunară este de 411 euro, cu o dobândă promoțională de 8,75% (dacă se optează și pentru încheierea unei asigurări de viață). Dobânda „normală” este de 12%, care se traduce într-o rată de 526 euro/lună. „Venitul net pe familie trebuie să fie de minimum 1.200 lei pentru creditele în lei și de minimum 1.800 lei pentru cele în euro. Perioada de creditare este cuprinsă între 3 și 30 de ani, sumele care pot fi obținute variind între 20.000 și 900.000 lei, respectiv 10.000 – 250.000 euro. Avansul cerut este de 15 – 25%, în funcție de credit”, explică un consultant ING. Costurile – 215 lei plus 1% din valoarea creditului. În plus, clienții mai achită taxele notariale și taxa de evaluare a imobilului, de 250 – 470 lei. La creditul în lei, dobânda promoțională este de 14,5%. Astfel, pentru un credit de 225.000 lei, rata lunară este de 2.794 lei. Cu dobânda obișnuită, de 18%, rata ajunge la 3.414 lei. La Volksbank, creditele imobiliare se acordă pe maximum 30 de ani, fără a depăși vârsta de pensionare de 65 ani. Dobânda este variabilă, fiind calculată după formula Euribor 3 luni plus o marjă de 5,75 – 6,75%. La creditele în lei se ia în calcul Robor 1 lună, la care se adaugă aceleași marje. Comisionul de analiză a dosarului este de 100 euro/400 lei, bonusul oferit fiind o asigurare gratuită pentru deces, cesionată în favoarea băncii. Atenție însă la dobânzile variabile – Euribor se află acum la minimum istoric, de 0,75%, ceea ce înseamnă cu nu prea mai este loc decât de creștere. Astfel, o dobândă de 6,5% se poate transforma lejer în 9 – 9,5%, peste câțiva ani. Banca Transilvania are o ofertă interesantă la creditele ipotecare în euro, oferind dobândă fixă, de 8% pe an, până la 1 ianuarie 2011. Suma maximă care poate fi îm-prumutată este de 250.000 euro, pe o perioadă de cel mult 30 de ani. După 1 ianuarie 2011, dobânda se va calcula după formula Euribor 6 luni plus 8%. Costuri – taxa redactare documentație de 200 euro, comision de instrumentare de 1,5% din valoarea creditului, comision de risc de 0,5% din valoarea creditului, taxa anuală de administrare de 150 lei, care se plătește în luna iunie a fiecărui an, asigurarea imo-bilului de 0,16% pe an, calculată la valoarea evaluată, asigurarea de viață, la creditele peste 25.000 euro, de 0,09% pe lună din 20% din valoarea imobilului. În ce monedă să luați creditul? Pentru a evita fluctuațiile cursului, este bine să luați credit în moneda în care primiți salariului. Este o regulă de bun simț, care are însă și unele dezavantaje. În medie, la un credit în euro plătești băncii o sumă cu 95% mai mare decât cea îm-prumutată. La creditele în lei, suma este cu aproape 200% mai mare. Având în vedere că în 5 – 7 ani vom trece la moneda europeană, este bine să analizați temeinic înainte de a face o alegere. Euribor va crește, cel mai probabil, însă băncile ar putea să își micșoreze marjele proprii, pentru a nu scumpi inutil creditarea.