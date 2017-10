Ce a făcut Camera de Comerţ pentru judeţul Constanţa, în 2015

Ce a făcut Camera de Comerț pentru județul Constanța, în 2015

„În 2015, Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța a reușit să își îndeplinească toate obiectivele stabilite de adunarea generală. Mai mult, a introdus servicii noi pentru firmele membre și ceilalți agenți economici din județ, a elaborat documentație și propuneri pentru îmbunătățirea legislației, care au fost trimise Camerei de Comerț și Industrie a României pentru a fi înaintate ministerelor, Guvernului și Parlamentului. Ne găsim în situația privilegiată că președintele CCINA, Mihai Daraban, este și președintele CCIR. În acest an am reușit să aducem la acțiunile noastre mai mulți miniștri. Este altceva când poți organiza întâlniri ale mediului de afaceri din Constanța cu miniștri și secretari de stat pentru a le transmite direct ceea ce-i doare. Este bine că respectivii demnitari află direct de la întreprinzători problemele reale cu care se confruntă și care sunt propunerile lor “ - a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, Dănuț Jugănaru, directorul general al CCINA.Camera de Comerț din Constanța a contribuit cu numeroase propuneri la proiectul noului Cod fiscal, unele dintre ele regăsindu-se în lege.„La sfârșit de an, CCINA a transmis o scrisoare edilului Constanței prin care atenționam că este periculos să majoreze peste măsură impozitele pe clădiri și terenuri, întrucât întreprinzătorii nu vor fi în stare să le achite. Demersul Camerei a dat rezultate, ajungându-se la un compromis favorabil mediului de afaceri” - a relatat Jugănaru.Faptul că CCINA reprezintă eficient interesele mediului de afaceri și asigură un mare număr de servicii pentru acesta i-a atras un număr de 87 de noi membri, în 2015. În prezent, CCINA are peste 500 de membri din toate ramurile de activitate ale economiei, de toate dimensiunile, de la microîntreprinderi până la întreprinderi foarte mari, și indiferent de natura capitalului: românesc, străin, de stat sau privat. Peste două treimi din PIB-ul județului este realizat de firme care sunt membre ale Camerei de Comerț, o situație similară fiind în privința numărului de salariați. Referindu-se la evoluția economiei județului Constanța în 2015, Jugănaru consideră că este prematur să se tragă concluzii. „Din datele preliminare la nouă luni, putem să ne bucurăm de o mai bună evoluție a turismului de pe litoral. Au fost creșteri semnificative ale numărului de turiști și de înnoptări, ceea ce se traduce în încasări mai bune. A fost o măsură benefică, de mulți ani așteptată și luată la presiunea mediului de afaceri din turism, reducerea TVA la 9% pentru întregul pachet de servicii turistice. Efectul mai larg al reduceri TVA la 9% s-a văzut și în creșterea vânzărilor de alimente. Pe de altă parte, agricultura județului a fost afectată de secetă. În schimb, portul Constanța și canalele navigabile au avut creșteri ale traficului de mărfuri.”Directorul general al CCINA privește cu îngrijorare spre anul 2016. „În toți anii electorali, economia nu a funcționat foarte bine. Energiile guvernamentale au fost canalizate spre măsuri populiste, care nu sunt cele mai bune din punct de vedere economic. Având un guvern tehnocrat, sperăm că astfel de lucruri nu se vor mai întâmpla. Sperăm ca efectul electoral să fie redus asupra economiei. Va fi un an greu, cu evoluții îngrijorătoare pe plan mondial, inclusiv pe piața petrolului. Avem prea puține locuri de muncă în România, lucru valabil și pentru județul Constanța. Legea bugetului nu ne dă speranțe, având în vedere că nu sunt mai mulți bani la investiții. Cred că România va intra în istoria recordurilor negative, ca fiind singura țară din lume care în 2015 nu va avea mai mulți kilometri de autostradă, ci mai puțin cu 10 kilometri. În anul viitor, va trebui ca sistemul cameral și patronatele să facă presiuni asupra Guvernului să-l facă să înțeleagă cât de importante sunt investițiile ca motor al creșterii economice. Nu putem să ne bazăm doar pe creșterea consumului, câtă vreme importăm foarte multe produse. Eu cred că 2016 va fi un an de creștere economică, dar nu pe măsura așteptărilor economiei județului și ale țării.”