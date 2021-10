CCIR sprijină organizarea Forumului Economic Aeronautics and Aerospace Research, la Dubai

„CCIR a acordat tot suportul necesar pentru ca acest eveniment să fie posibil, prin intermedierea dialogului dintre partea română și cea a Emiratelor Arabe Unite. OPIAR este o organizație ai cărei membri fondatori sunt companii performante din România, precum: Aerostar Bacău, Romaero București, IAR Brașov, Turbomecanica București și Giar București, iar internaționalizarea businessului românesc reprezintă o prioritate pentru noi. Volumul schimburilor comerciale bilaterale cu Emiratele Arabe Unite era, la sfârșitul lui 2020, de 192,42 milioane de euro, ceea ce reprezintă o sumă importantă, dar care, cu siguranță, are un potențial de creștere foarte mare”, a declarat Mihai Daraban - președintele CCIR.





În cadrul Forumului Economic Aeronautics and Aerospace Research vor fi aduse în atenția investitorilor locali Programul IAR 99 Șoim Trainer, destinat aviației militare din România, oportunitățile de cooperare între Emiratele Arabe Unite și IAR Brașov în zona elicopterelor Puma, oportunitățile de cooperare în domeniul întreținerii, reparațiilor și revizuirii aeronavelor C I 30H și cooperarea în domeniul transportatorilor de aeronave civile, Boeing 737 all series și Airbus 320.





EXPO 2020 Dubai se desfășoară în perioada, 1 octombrie 2021 – 31 martie 2022, sub motto-ul „Connecting Minds, Creating the Future”, la eveniment participând peste 190 de reprezentanți oficiali (țări și organizații internaționale) și peste 25 milioane de vizitatori.





România este prezentă la Expo 2020 Dubai cu un Pavilion Național având la bază conceptul „New Nature”.





Cu sprijinul CCIR, Organizația Patronală din Industria Aeronautică Română (OPIAR) le va prezenta investitorilor din Emiratele Arabe Unite prezenți la forumul economic cele mai importante realizări ale industriei aerospațiale din România.