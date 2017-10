CCINA organizează curs de auditori interni ai sistemului de management integrat

Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța (CCINA), în colaborare cu TUV Nord România, organizează, în perioada 24 - 27 iulie, un curs de formare auditori interni ai sistemului de management integrat (calitate, mediu, sănătate și securitate ocupațională).Acesta se desfășoară pe durata a patru zile, între orele 9.00 - 18.00.Cursul urmărește înțelegerea cerințelor fiecăruia dintre cele trei standarde de referință ISO9001, ISO140001 și OHSAS 180001, luate în considerare la implementarea sistemului de management integrat, dar și cunoașterea și înțelegerea terminologiei specifice auditului sistemelor de management.Grupul țintă vizat este constituit din responsabilii sistemului de management calitate, mediu, sănătate și securitate ocupațională, responsabilii pentru sistemul de management integrat, SSO și situații de urgență, consultanți.Taxa de participare la curs este de 420 de euro plus TVA, pentru firmele care nu sunt membre ale CCINA, respectiv 405 euro plus TVA, pentru firmele membre ale CCINA (cu cotizația achitată la zi).Evaluarea cursanților are două componente: evaluarea continuă pe durata cursului, pe baza exercițiilor individuale și de grup, cât și un test scris - evaluare finală. Pe baza rezultatelor evaluării se vor emite pentru fiecare participant câte trei certificate de auditori, pentru calitate, mediu, sănătate și securitate ocupațională.