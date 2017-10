Cazul navei „Hispania“ demonstrează de ce trebuie modificată legislaţia privind navigatorii

Cazul navei „Hispania“ demonstrează de ce trebuie modificată legislația privind navigatorii

În articolul „O singură navă în bare-boat nu înseamnă flotă națională”, publicat în ediția din 26 martie 2013 a ziarului „Cuget Liber”, am adresat Ministerului Finanțelor Publice, Ministerului Muncii și Sindicatului Liber al Navigatorilor câteva întrebări referitoare la legalitatea angajării echipajului de pe nava germană „Hispania”. După cum se știe, aceasta a fost înmatri-culată, sub pavilion românesc, în registrul de bare-boat, pe data de 22 martie 2013.Întrebările noastre sunt:- angajatorul „Hispania” SRL București a negociat un contract colectiv de muncă cu echipajul sau Sindicatul Liber al Navigatorilor, conform Codului muncii?- „Hispania” SRL a încheiat contracte individuale de muncă cu membrii echipajului și le-a înre-gistrat la Inspectoratul Teritorial de Muncă?- echipajului i s-a făcut instructajul de protecția muncii la angajare și i se face instructajul periodic, așa cum prevede legea română;?- angajatorul achită dările pe care le plătesc agenții economici români: impozit pe profit de 16%, contribuții la asigurările sociale și de sănătate, la fondul de șomaj, impozit pe dividende?- echipajului i se rețin impozitul pe venit, contribuțiile la asigurările sociale, de sănătate și la fondul de șomaj, conform legislației românești?Până la această oră, doar SLN ne-a răspuns.„Conform Regulii Europene nr. 1408/1971, articolul 13, punctul 2, raporturile de muncă, salariile și drepturile salariale ale navigatorilor europeni de pe navele cu pavilion european sunt reglementate în baza legislației statului de pavilion.Nava „Hispania” avea un contract tip ITF, semnat de un sindicat german. Odată cu trecerea în regim de bare-boat, sub pavilionul Ro-mâniei, relațiile de muncă ale echipajului, modul de angajare, de negociere a contractului colectiv de muncă și contractelor individuale, clauzele salariale, cele privind asigurările sociale și de sănătate, aspectele legate de securitatea muncii, ar fi trebuit să se conformeze legislației din România.Așa a fost în cazul echipajelor de la companiile maritime românești „Navrom”, „Petromin” și „Romline”; tot așa trebuie procedat în cazul navei „Hispania”.În momentul în care se va conforma legislației românești, operatorul navei va trebui să cheltuiască cu echipajul de trei ori mai mult decât în prezent. Desigur, va fi necompetitiv pe piața internațională, dar asta este legislația din România, până în acest moment.Răspunsul SLN la întrebările ziarului dvs. este negativ. Din punctul nostru de vedere, raportându-ne strict la prevederile Codului muncii și Codului fiscal din România, echipajul de pe „Hispania” este angajat la negru.Noi susținem modificarea legislației pentru navigatori, în conformitate cu reglementările internaționale. De aceasta depinde, în foarte mare măsură, atragerea navelor străine sub pavilionul românesc” – a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, Adrian Mihălcioiu, liderul SLN.